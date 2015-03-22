奢侈品组团降价断中国代购活路

欧元贬值到12年以来的新低，将一些原本在中国就很贵的奢侈品价格推升到欧洲本土的两倍。这真是乐坏了欧洲的奢侈品代购，直到欧洲两家奢侈大牌香奈儿和百达翡丽先后宣布：我们要在中国降价了。

分析机构认为：奢侈大牌中国降价，是要构建一种全球“价格和谐”，打击价差带来的“灰色地带”。说白了，就是断了全球代购们的活路。

奢侈品“组团”在中国降价

法国奢侈品牌香奈儿两天前明确要4月8日在欧洲市场涨价两成。还同时决定发个福利：为了拉低欧洲与中国的价差，在包括香港在内的中国市场降价两成。香奈儿出其不意在中国降价，一撸就是20%，让许多名包拥趸肾上腺素飙升。

在上海，名包拥趸们围堵了当地的香奈儿专卖店。有细心的消费者发现，一款香奈儿255小号的包，原价3.82万，现价2.98万，降幅22%。其他一些热销品类的降价幅度也都在20%以上。降价之后，有两款经典包在中国与在法国的价差最低缩减到1400元人民币。

如果一款数万元的包价差仅剩千元人民币，那还有代购什么事？这也难怪原本只会在巴黎，米兰才会出现的香奈儿店门口排长龙的盛况等不及就出现在香港尖沙咀，上海恒隆。蜂拥而来的客源让一些店铺开始“限购”。

对于部分热销商品出其不意在中国降价的计划，香奈儿集团对外表示，中国市场的售价不应该超过欧元价格5%以上。之前香奈儿在巴黎和北京的价差过大已经给品牌形象带来了困扰。

被价差“困扰”的不只是香奈儿。全球第一大奢侈品牌路威酩轩(LVMH)旗下的瑞士腕表品牌豪雅表(TAG Heuer)，也于近期确认要在一些市场降价，以应对瑞士法郎最近激升和欧元跳水给产品定价带来的影响。

豪雅计划在瑞士，中国，美国以及中南美洲将销售价格调低8%；在英国降价7%，香港降价13%。与香奈儿不同，目前豪雅并没有要在欧元区，日本和新加坡提价的计划。

这一波中国降价同盟军在还有卡地亚(Cartier)，和瑞士名表，家族控股的百达翡丽。按照百达翡丽的估计，他们在亚洲市场和美国市场的价格，比瑞士和欧元区的价格高出20%到25%。本月，百达翡丽在中国市场降价14%，美国降价10%。

组团降价的奢侈品品牌降价的理由大同小异：产品价差超过30%，必然引发类似代购“灰色地带”的产生，奢侈品会在官方零售网络以外被二次倒卖。这不仅会让消费者对价格产生质疑，还会滋生赝品。

一场关于“价格和谐”的战役

中国针对奢侈品的各项税款依然是让奢侈品售价高企的重要原因。目前中国对进口皮包，衣服和鞋子和手表征收25%的进口税。与此同时，高档手表的消费税是20%，化妆品的消费税是30%。两项税制想加，即使不算汇率差距，中国的奢侈品价格也比欧洲贵出五成。

虽然中国奢侈品售价一直是主要地区市场中最贵的，可中国市场的销售增长依然是欣欣向荣。意大利奢侈品集团普拉达(PRADA)2013年年报显示，截止2014年1月31日，普拉达集团亚太地区(除日本)的2013财年净销售额是12.92亿欧元，超过了欧洲和美洲市场净销售总额，占全球销售额的36%。2013年，普拉达亚太市场净销售额同比前一年增长率高达36.4%，这种增速是其他任何市场都望尘莫及的。

同样，路威酩轩(LVMH)2013年的销售收入中，有30%来自除日本之外的亚洲地区。奢侈品集团法国开云集团则31%的销售来自这个地区。在全球主要奢侈品集团的年报里，基本亚洲市场(除日本外)销售占到集团销售数字的1/3到1/4。

“之前，由于中国的高价，很多原本应该品牌本身自己实现的销售，平白让一些欧洲或是美国代购们拿走了。你说这些品牌是不是该采取行动？”意大利米兰一家投资银行分析师对新浪财经分析说。

“中国消费者现在对很多奢侈品的全球价格都已经心知肚明了。如果这些品牌自己不能把持住全球定价的公允性，必然产生灰色地带。”一家全球知名奢侈品集团相关人士对新浪财经坦言。当然，原本中国定价就高，欧元走低，这又让价差最终被拉大到令人无法忍受的地步。

该人士对新浪财经坦言：那些对全球价差抱着无所谓态度的那些品牌，只能说他们不够警惕。因为零售端出现倒货，就会令正牌的商品开始出现在诸多真假难辨的销售平台。真品赝品鱼龙混杂，有些甚至品牌本身也未必识得清楚正货和A货。这种哑巴亏之前让很多奢侈大牌有口难言。

虽然中国税费高的问题并没有解决，但显然一些奢侈品牌正在更为主动地做出改变，扭转困局。

除了现在已经采取行动的多家奢侈品公司，汇丰银行在名为《百达翡丽和香奈儿是如何引领价格和谐化之路》的分析报告中预计，在百达翡丽和香奈儿之后，还将有更多的企业跟风调价，上市公司也概莫能外。

“在欧洲，因为瑞士法郎兑欧元的飙升，瑞士手表在欧元区已经涨价过一轮价了。更进一步的调价不是没有可能，但不会像香奈儿那样一口气涨价20%。更可能的调价幅度是在未来12到18个月内调升10%的售价。毕竟，价格过高会吓跑欧洲本地的消费群体。”汇丰银行在报告中分析说。

汇丰银行同时预计说，将有更多的品牌在中国大陆以及香港市场削减价格，降价的幅度应该同样在10%以内。