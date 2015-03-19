欧佩克“价格战”策略恐落空

去年国际油价大幅下跌，石油输出国组织(欧佩克)依然采取维持原产量不变的市场策略，以期通过惨烈的“价格战”打压美国页岩油生产，恢复市场占有额。

2015年年初这一策略貌似初见成效。该组织16日发布的报告预测，受低油价和高钻探成本影响，美国原油钻井的运行数量将不断下降，并可能导致2015年年底美国原油产量下跌，这或将促使原油价格回升。

欧佩克秘书长巴德里也认为，持续低油价将很大程度上给美国页岩油工业带来负面影响，国际油价将在今年出现明显回升。

然而，国际油价真的会如欧佩克所预期那样明显回升吗？答案似乎并不乐观。

其一，近期国际油价回升势头受到抑制，原因之一是，近一段时间，虽然美国原油钻井数量依然在减少，数量下降至986个，为2011年6月以来最低水平，但产量稳定，并未延续下滑态势。

美国能源信息署认为，在过去几年里，钻井效率提升有利于稳定国内原油产量，降低生产成本，尤其是对成本相对高的页岩气开采起到积极作用。

其二，美国能源信息署在早些时候公布的报告中指出，美国石油储存设施仍然在不断增加，并即将达到满载状态，这将使国际原油价格面临更大的下跌压力。

其三，除技术层面影响外，国际油价还面临政治不确定性的影响。目前，伊朗与伊核问题六国期望7月前在日内瓦达成解决伊核问题的全面协议，一旦协议达成，西方对伊朗进行的石油禁运制裁将得到大幅度解除，伊朗的原油出口将明显回升，这也将在一定程度上增加原油市场的供应，对价格产生下行压力。

欧佩克在2012年才首次承认新技术运用于页岩油开采对国际原油市场的影响。仅仅不到两年，原油开采技术的进步就对国际市场形成了巨大影响。分析人士认为，欧佩克的“价格战”策略忽略了石油工业新技术对国际市场供给的影响，其价格战略目标有可能落空。

世界银行的一份报告认为，欧佩克对于国际原油市场的影响将会受到技术革新以及不断变化的市场的挑战。

随着非欧佩克产油国原油产量的增长，欧佩克在全球原油市场中所占份额也在不断下降。根据欧佩克报告，由于伊拉克和尼日利亚2月原油产量出现明显下滑，欧佩克当月原油日产量下降14万桶。目前，欧佩克原油产量份额已降至全球的32.1%。如果欧佩克在今年的石油产量会议上决定减产，这将是一个“痛苦”的决定，因为其市场份额将进一步下降，影响力将进一步减弱。