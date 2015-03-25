欧佩克：全球原油需求增长强于预期

北京时间3月25日消息，据报道，一名资深海外欧佩克代表周二接受记者采访时表示，强于预期的全球石油需求将帮助支撑油价在未来两个月稳定在每桶55美元至每桶60美元水平，尽管美国石油产量出现了一些日益过剩的迹象。

上述观点旨在反驳美国石油过剩可能拖累油价下跌至每桶20美元至30美元水平的市场预期，这也是核心海湾欧佩克成员依然对他们捍卫市场份额的战略保持信心的一个迹象。

这位代表表示：“全球石油需求增长非常明显的强于预期水平。在去年12月份，今年1月份，尤其是2月份，全球需求大幅超过了预期水平。”他补充称，低油价已经大大促进了石油需求，特别是在美国和亚洲市场。

这名不愿具名的海湾欧佩克代表表示，4月份油价预计将在每桶55美元至60美元的水平波动，届时炼油厂的季节性维护和美国存货的增加将使油价承压。

周二交易中，国际基准布伦特原油价格维持在高于每桶55美元水平。

上周的一份政府报告显示，由于美国石油的超量供应，原油库存已经如预期增长了将近三倍，俄克拉荷马州Coshing石油枢纽的库存也创下了新的纪录水平。

他表示：“不确定性依然存在，但是价格将维持在每桶55美元至60美元。如果大家分析美国市场，情况确实艰难，库存一直在上升。但是如果你分析国际市场，石油库存也处于高位，但是仍在五年平均水平之内。”

沙特阿拉伯石油部长欧那密在周日表示，该国的石油产量为大约每桶1000万桶，这预示着市场需求的提高支持了该国夺回市场份额的战略。

这名海湾欧佩克代表表示，石油产量的增长反映了提高石油出口以满足全球需求及内需增长的必要性。他表示：“产量的增长归咎于两方面原因：出售给国际市场反映了强劲的消费者需求，以及当地市场对新石油产量的需求。”

沙特阿拉伯将会在夏季提高石油产量，因为该国国内电站将消耗更多的原油来满足空调系统运转的需求。

官方数据显示，沙特的原油出口总量在今年1月份增加到了每天747.4万桶，为2014年4月份以来的最高水平，与此同时该国国内的精炼油需求量也依然维持高水平。