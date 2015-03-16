A股大涨沪指再创新高 揭秘暴涨原因

在两会光环的照耀下，伴随着上周打新近2万亿的巨额资金解冻回流，今日沪深两市双双高开，主板和创业板比翼齐飞，沪指大涨报3449.30点，再创67个月新高；深成指站上12000点；创业板指站稳2140点，频刷历史新高。

首先，国务院批准了1万亿元的地方债

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相关公司股票走势务置换额度，允许企业在契约精神下借新还旧进行置换。债务置换会使债务久期延长、降低风险，可以有效降低融资成本，减少银行系统坏账出现的可能性。上周银行股受此消息刺激，整体表现活跃，成为周涨幅最大的板块。

第二，央行行长周小川日前表示，对于资金注入股市就不是支持实体经济的观点，表示不赞成，同时透露了后续金融改革的措施。此表态提高了股票市场在国民经济中的定位。

第三，证监会主席肖钢近日接受媒体采访时，对于本轮行情的上涨给出了解释，他表示，本轮股市上涨有必然性合理性，股民总体盈利，并认为A股的合理上涨不是资金牛，而是改革牛，这大大增加了投资者的信心，对未来行情发展影响积极。

第四，人力资源和社会保障部部长尹蔚民在十二届全国人大三次会议记者会上说，经过多年努力，现已形成养老保险基金投资运营基本方案，有望于今年下半年按程序报请党中央、国务院审定。养老金入市可谓是给A股打了一针强心剂。目前养老金除了现收现付之外，养老保险基金累计结余3.06万亿元，这一部分资金可以拿来投资运营。后市A股完全不必再为资金不足而担心。

第五，在李克强总理的政府工作报告中提到“有序实施国有企业混合所有制改革”，还强调“加快国有资本投资公司、运营公司试点，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率”进一步加强了市场对改革红利的预期，使牛市的根基更稳固。

最后，技术面看，大盘在3月9日拉出一根大阳线标志着本轮行情的开端，而之后两会期间在缓慢的上行则在等待政策面的消息。果然不出所料，政策面极大利好A股，A股则在今日突破新高，开启了一波大牛行情。

总体来看，今日市场异常火爆，主板和创业板相继创出新高。下跌个股寥寥无几，跌幅均非常小。大牛市行情再度显现，赚钱效应极其突出。

对于本周A股的走势，券商机构普遍表示出乐观态度。光大证券认为，上周四是本轮新股集中发行冻结资金的最高峰，从之前几次的情况看，冻结高峰过去后，随着部分资金解冻回流入二级市场，大盘出现反弹的概率也会增加。加上整体较为积极的消息面因素推升了投资者的风险偏好，市场有望延续震荡上行的走势。

有机构认为，随着两会的胜利闭幕，预计A股将进入落实国家重点改革政策密集发布期，如创业创新、互联网+、三大区域经济发展战略、国企改革、电价改革、金融改革、“一带一路”等重要的改革措施将陆续公布落实，货币宽松政策有望延续，二季度经济见底企稳回暖的概率较大，A股市场有望在改革牛和杠杆牛双牛拉动下，持续慢牛活跃的格局。