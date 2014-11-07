昨日150亿元大单撤离A股 10只个股吸金逾6亿元

昨日，沪深两市呈现大单资金净流出态势，累计资金净流出约150亿元。值得注意的是，有882只个股昨日实现大单资金净流入，其中，271只个股大单资金净流入超1000万元。

通过资金连续净流入、昨日资金净流入居前、昨日资金净流入占成交额比例居前等三主线进行梳理，贵绳股份(600992,股吧)、万里扬(002434,股吧)、恒邦股份(002237,股吧)、中粮屯河(600737,股吧)、开能环保(300272,股吧)、硅宝科技(300019,股吧)、天顺风能(002531,股吧)、长江证券(000783,股吧)、新天科技(300259,股吧)、西泵股份(002536,股吧)等10只个股较为典型，这10只个股昨日累计吸金约6.27亿元。



值得注意的是，恒邦股份连续6个交易日实现大单资金净流入，昨日大单资金净流入达4765.23万元。从基本面来看，公司主要从事黄金探、采、选、冶及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，具备年产黄金8吨、白银40吨、电解铜2000吨的生产能力，黄金年产量位居全国黄金企业前列。



业绩方面，公司2014年三季报披露显示，公司预计2014年净利润约23381.12万元至30395.46万元（去年同期净利润为23381.12万元），同比增长0%至30%。



此外，贵绳股份、万里扬也连续6个交易日实现大单资金净流入，中粮屯河连续5个交易日实现大单资金净流入，开能环保、硅宝科技、天顺风能连续4个交易日实现大单资金净流入，长江证券、新天科技、西泵股份连续3个交易日实现大单资金净流入。