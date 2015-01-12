A股惊魂，确定性所在何方？

9日，沪指再度冲破3400点整数关口，但之后的一泄百点，彻底把追高的小伙伴们打懵了。

亢奋与焦躁的A股日子里，段子自然特别多。一位市场人士将今天A股表现简述成一部四个小时的精彩电影，第一小时是艺术片，第二小时是爱情片，第三小时是A片，第四小时是恐怖片。戏里的恐惧、贪婪、侥幸、悲喜淋漓尽致的在今天的A股上演了。

可以确定的是，绝大多数投资者都希望那个第三个小时，时间可以长一点、再长一点......

1月9日，延续上一个交易日的下跌态势，两市双双低开；午后，在保险、银行、券商等大金融板块的交互式上涨中，沪指盘中涨逾3%突破3400点，再次刷新65个月新高，不过尾盘冲高跳水，巨震百点，再现大涨大跌。

截止收盘，上证指数翻绿，跌幅达0.24%；深圳成指跌幅达1.22%。

经济下行压力明显，早市不温不火。

来源：国家统计局

早盘，国家统计局公布了2014年12月的CPI环比上涨0.3%，同比上涨1.5%；PPI环比下降0.6%，同比下降3.3%。2014年全年CPI比上年上涨2.0%，创下4年以来新低；中国PPI同比已连续34个月为负值。经济数据依旧不给力，上午的A股也是不温不火。

但业内人士纷纷表示，如此低迷的经济数据，全年通胀仍有下行压力，预计一季度有可能再次降息；对于股市，短期内降准对房地产和金融板块构成利好。

传50ETF期权即将推出，午后大盘急速拉升。

9日，沪指再度冲破3400点整数关口，但之后的一泄百点，彻底把追高的小伙伴们打懵了。





亢奋与焦躁的A股日子里，段子自然特别多。一位市场人士将今天A股表现简述成一部四个小时的精彩电影，第一小时是艺术片，第二小时是爱情片，第三小时是A片，第四小时是恐怖片。戏里的恐惧、贪婪、侥幸、悲喜淋漓尽致的在今天的A股上演了。





可以确定的是，绝大多数投资者都希望那个第三个小时，时间可以长一点、再长一点......





1月9日，延续上一个交易日的下跌态势，两市双双低开；午后，在保险、银行、券商等大金融板块的交互式上涨中，沪指盘中涨逾3%突破3400点，再次刷新65个月新高，不过尾盘冲高跳水，巨震百点，再现大涨大跌。





截止收盘，上证指数翻绿，跌幅达0.24%；深圳成指跌幅达1.22%

经济下行压力明显，早市不温不火。





来源：国家统计局





早盘，国家统计局公布了2014年12月的CPI环比上涨0.3%，同比上涨1.5%；PPI环比下降0.6%，同比下降3.3%。2014年全年CPI比上年上涨2.0%，创下4年以来新低；中国PPI同比已连续34个月为负值。经济数据依旧不给力，上午的A股也是不温不火。





但业内人士纷纷表示，如此低迷的经济数据，全年通胀仍有下行压力，预计一季度有可能再次降息；对于股市，短期内降准对房地产和金融板块构成利好。





传50ETF期权即将推出，午后大盘急速拉升。

