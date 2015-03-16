油价崩跌后再闻“噩耗”：高盛又发“乌鸦嘴”言论

因市场担忧供应过剩加剧将导致库存容量紧张，美国原油期货上周暴跌近10%，创下12月份来最大单周跌幅。周一(3月16日)油价再度大跌逾2%，创六年低位。

原油恢复跌势，美国产量增至逾30年最高，从而引发市场揣测导致油价去年暴跌近50%的供应过剩问题将恶化。阿曼估计，市场每天的供应过剩量为100万-150万桶。

油价下跌拖累彭博大宗商品指数上周五触及12年低点，美元自2008年来的最佳升势削弱大宗商品的吸引力。

纽约4月份交割的WTI原油期货上周五收低4.7%，报每桶44.84美元，创下1月29日来最低结算价。

WTI油价上周重挫9.6%，创下去年12月12日来最大单周跌幅。

周一亚市早盘，美国原油期货最低一度触及每桶43.57美元，为2009年3月以来最低。

4月份交割的布伦特原油上周五跌4.2%，报每桶54.67美元，也创下2月11日来最低收盘位;该合约上周重挫8.5%。

前美联储(FED)主席格林斯潘(Alan Greenspan)日前表示，因目前还没有出现原油减产的情况，且美国有大量原油供应，油价尚未触底。

高盛料大宗商品价格半年内重挫20%

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示，随着供应增加推动石油和铜价走低，全球大宗商品价格指数在未来六个月可能重挫20%。

包括Jeffrey Currie在内的高盛分析师在3月13日的报告中称，尽管资金流入与原油相关的交易所交易基金导致油价反弹，但市场供应充足，并且石油库存料将继续增加。

该行并表示，如果投资者在未来12个月保留持仓，则可能获得4.5%的总回报。

高盛分析师指出：“近期的石油ETF资金流入来得太早，可能会出现逆转，我们认为油价还未见底。”

高盛集团此前预计油价将跌至每桶39美元，在经过最近一周暴跌后，油价已进一步逼近该水准。

高盛预期标普GSCI大宗商品指数在未来三个月将下跌18%，未来六个月将下挫20%。该指数今年迄今来下跌6.3%。由22种原材料组成的彭博大宗商品指数2015年以来跌5.5%。

据Baker Hughes Inc.的数据，美国截至3月6日的仍在运作的油井数量为922口，连续第13周减少。

高盛指出，美国钻探油井数量需要进一步减少30%，并且美国基准油价需在上半年跌到每桶40美元，市场才会重新取得平衡。

高盛预期铜价会延续跌势，因中国需求疲软，并且由于铜的库存今年和2016年料都将增加。

高盛指出，能源价格下跌和铜生产国的货币贬值已经推低了生产成本，导致铜价面临下跌压力。伦敦金属交易所三个月期铜今年来跌7.4%，报每吨5,836.50美元。