欧洲1月新能源汽车销量超美国

据销售数据显示，2015年1月，欧洲电动汽车与插电式混动汽车的销量超过美国。

据外媒报道，在欧洲，2015年1月电动汽车的销量和插电式混动汽车销量达到9300辆。比美国6100辆的销量高出40%。

虽然欧美两地2015年1月的销量同比均有上升，但欧洲的增长率更高。2014年1月，欧洲市场出售的电动汽车和插电式混动汽车为5000辆，2015年1月比2014年1月多卖出4300辆环保汽车，增长率达到83%。

美国市场电动汽车和插电式混动汽车销量相比一年前也有增长，但是增长率不高。相比2014年5900辆的销量，2015年的销量仅增长3%。

2015年1月，欧洲最受欢迎的电动汽车为三菱欧蓝德插电式混合动力汽车，销量达到2000辆。大众汽车也是欧洲受欢迎的品牌。旗下的e-Golf和e-up销量达到2300辆。另外包括奥迪和保时捷品牌在内的电动汽车销量达到2800辆。

特斯拉公司也是在欧洲比较成功的品牌，Model S的销量为1300辆。日产聆风销量为1100辆。另外其他品牌的汽车，包括福特Fusion Energi、C-Max Energi和福克斯EV的销量一共为900辆。

欧美两地出售的车型并不完全一致。在欧洲销售前20款车型的排行榜上，很多车型在美国销量并不佳，同时很多车型只在美国或欧洲出售。例如，在美国，在欧洲受欢迎的车型大众Golf GTE和雷诺Zoe并不出售。另外，三菱欧蓝德PHEV和奥迪A3 e-Tron到明年才能在美国上市。

在欧美两地的销售前20名中，只有9款车是在两地都出售的。在这两地的市场上，这9款车的销售也是欧洲胜过美国。