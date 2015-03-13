布伦特原油期货回暖，但涨势受限

国际原油价格周五(3月13日)回暖，布伦特原油4月期货小涨0.06美元至57.06美元/桶附近，涨势仍受较大幅度限制。

隔夜公布的美国2月份零售销售数据不及预期令美元回吐部分涨幅但是仍然保持强劲，令以美元计价的众多大宗商品承压。

凯投宏观的一位分析师表示，美期油今年同时也受到不断增加的库存的影响。然而，美国页岩油的产量增长过去四个月以来已经放缓，并且4月份可能每天仅仅增加300桶。而产量放缓也是因为天气寒冷致使的无法开采，下行趋势仍然明显。

一位分析师表示，美期油和布油可能还将继续下跌，基本面仍旧没有发生任何显著的变化，供需方面也无法支撑油价的走高。美期油和布油现在正在测试46.9美元/桶和57.17美元/桶的支撑。

原油市场周五将於持续关注IEA的月度原油市场报告，而最受金融市场关注的则是下周的的美联储议息会议。

晚间数据方面，日内投资者可密切留意美国2月PPI月率和3月密歇根大学消费者信心指数初值。PPI是较少受到关注的通胀指标之一。但在目前美联储任务看起来至少完成了一半(即就业)的情况下，可能产生巨大的影响。另一半任务是稳定物价——联储希望在2%左右，但上个月的PPI年率暴跌至0%。油价的下跌对PPI数据产生了重大影响，并且如果耶伦采取与伯南克相似的姿态，她可能将通胀缺席的大部分原因归于油价震荡的临时影响。纵然如此，在通胀开始朝着希望的方向发展之际，此数据的上升可能增加6月加息的几率。

密歇根大学消费者信心指数初值方面，在上周一鸣惊人的非农就业报告出炉之后，加之汽油价格持续低迷，消费者信心或许再次上扬。这是初值，也是衡量美国公众当月信心的首个主要指标，并且如果其暗示认为美国经济正在复苏的观点升温，则美元可望继续上演过去几个月的涨势。

北京时间15：10，布伦特原油报57.09美元/桶。