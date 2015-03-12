国际油市：布兰特原油期货上涨，但库存创新高拖累美国原油走低

布兰特原油期货跳升2%，尾盘升势加速

* 美国原油期货下滑，美国原油库存连续第九周创新高

* 布兰特原油期货较美国原油期货升水扩阔至逾9美元

路透纽约3月11日 - 指标布兰特原油期货周三跳升2%，从一个月低点反弹，较美国原油期货升水扩阔，美国原油期货小幅收低，因美国原油库存再创新高。

这是布兰特原油期货在五日连跌后首日收高。美元大涨使原油等以美元计价商品对其他货币持有人而言更为昂贵，这令油价跌势加剧。

尽管周三美元兑欧元 仍保持在12年高位，但伦敦交易的布兰特原油期货摆脱美元升势带来的不利影响，因基本面略强于美国原油期货而走强。

交易商表示，除了从认为布兰特原油期货在过去五日大跌5美元的跌势过度的市场多头中获得支撑外，布兰特原油也可能受到原油选择权活动以及原油上市交易基金USO 月度合约展期最后一日的提振。

布兰特原油期货 结算价升1.15美元，报57.54美元，从低于56美元的一个月低点反弹。多数升幅是在交易的最后一个小时斩获的，其中七分钟内跳升约0.70美元。

美国近月原油期货 收低0.12美元，报每桶48.17美元。

布兰特原油期货较美国原油期货升水CL-LCO1=R扩阔至9.40美元，周二徘徊在8美元及下方，为一个月最窄。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加450万桶，达到约4.9亿桶，为连续第九周刷新库存纪录。数据公布后，美国原油期货价格下滑。