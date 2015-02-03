原油期货周报:油价短暂调整后仍将继续下探

行情综述:上周WTI油价短暂回落至6年新低后于周五大幅反弹,收回前四天所以跌幅,WTI-Brent价差扩大至4美元左右。

宏观方面:美国商务部公布的GDP初值显示,美国第四季度GDP增长年率为2.6%,不及预期的3.0%,第三季度为增长5%。不过,2014年全年增速为2.4%,仍创四年新高。市场仍预计美联储将在今年晚些时候开始加息,而与此形成鲜明对比的是,其他央行还在放宽货币政策。未来货币政策的分化继续主导外汇市场,对美元而言,较长期的基本面因素仍强劲。

原油市场:数据显示，美国在线石油钻井减少至两年来最低,而降幅为1987年以来最大。而在去年,美国在线钻塔数每周都远高于上年同期。截止1月30日当周,美国在线石油钻塔数1223座,比前周减少94座,比去年同期减少199座。包括天然气钻塔在内的现在钻塔总量1543座,比前周减少90座,比去年同期少242座,为2010年6月份以来最少。

操作策略:上周国际油价先跌后涨,从6年低点反弹。虽然美国去年四季度经济增长放缓,但消费和就业数据表现尚可,市场对未来美国经济增长仍持乐观态度,另外,欧洲央行上周宣布实施QE政策以支持经济增长，欧元随即大跌,美元大涨,对油价形成压制。而原油基本面目前并没有明显改善,美国原油产量持续攀升同时美国原油库存创80年来新高,但由于油价持续低位,美国在线石油钻井平台数量降至两年新低对油价形成潜在支撑,同时多头资金逢低买盘也在一定程度上令油价短暂企稳。但我们并不认为油价已达底部,在近期短暂调整后,未来仍有可能继续下探。