外资持续看好A股 QFII开户数稳增

QFII（合格境外机构投资者）新开立A股账户数量的稳步增加，预示着海外机构投资者对于我国资本市场的投资热情越发高涨。

近日，中国结算官方网站公布的统计月报显示，2015年2月，QFII新开立20个A股账户，沪深两市各10个，这也是QFII连续第38个月新开立A股账户。目前，QFII开立的A股账户总数达857个。

在QFII持续开立A股账户的同时，QFII的获批数量也在不断增加。证监会公布的统计数据显示，截至目前，获批QFII机构家数达到277家。

QFII制度是当一个国家在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地引进外资、开放资本市场的一项过渡性的制度。这种制度允许符合一定条件的外国投资者进入一国证券市场，得到该国有关部门的审批通过后汇入一定额度的外汇资金，并转换为当地货币，通过严格监管的专门账户投资当地证券市场。

QFII自2003年在我国实施至今，受到海外机构投资者的追捧，也在一定程度上使我国的证券市场在整体规模、功能和效率上得到明显提升。

“在国际资本不断流入中国证券市场的过程中，无论是中国还是国际资本都能获得好处。”此前，瑞银亚洲证券部主管贺隆（JohnHolland）说道。

作为海外机构投资者，其投资偏好受到市场广泛关注。有业内人士分析称，从上市公司公布的年报情况来看，目前QFII的投资偏好主要集中在两类公司，一类是那些与中国为实现产业升级和经济结构调整而培育的新兴产业相关的公司；另一类是与中国进行国企改革实现混合所有制相关的公司。

对于未来A股走势，高盛高华证券预计，到2015年底，沪深300指数将达3000点，至2016年末A股的目标涨幅可能达到30%。

“受到盈利增长和改革信心逐渐上升带动估值温和上行的推动，我们预计到2015年底沪深300指数将达3000点。尽管我们预计2015年一季度宏观经济增长疲软将带来持续压力，但我们认为新增流动性、放松政策以及季节趋势将令A股市场得以维持正的回报。此外，我们预计随着一系列改革的实施，股市回报将主要集中在2015年二季度后。”高盛高华证券在报告中指出