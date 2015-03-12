黄金AppleWatch利润有多高？仅500%而已

苹果已经公布了Apple Watch的详细售价以及上市信息，其中最贵的18K黄金版Apple Watch售价超12万人民币，那么苹果能从中赚多少呢？对此，美国财经网站Business Insider对黄金版Apple Watch的利润和成本进行了分析，称利润率达500%。

报道称，当前55克18K金以最新的国际现货黄金价格计算，需要花费1550美元，而黄金版Apple Watch自身表壳覆盖一层金，其他的方面都和白色运动款Apple Watch一模一样，而后者的标价为549美元。



制造成本：这部分的成本倒真是很难说。除了和普通Apple Watch一样的那部分成本，黄金的制作和工艺需要耗费额外的成本。苹果特别指出，Apple Watch使用的金是一种经特殊手法合成的专有金。不过，考虑到大规模批量生产，后面这部分成本看起来不太可能在总成本中占太大比重。

对此，Business Insider预估手表本身成本是549美元，55克18K金的加工费按照100美元计算，那么每块的硬件总成本约为2200美元。产品的运输费、市场推广费、销售费用等等约3倍于手表成本价左右。也就是说，黄金版Apple Watch至少需要7800美元的销售价格才能赚到钱。

不过，福布斯（Forbes）文章指出，事实上Edition版Apple Watch所含的贵金属含量要低于标准18K金。每块手表所附带的黄金价值最低为640美元，因为那是贵金属和其他金属组成的复合材料。

如果按照福布斯的推理，Business Insider预计称的18K金当中除了黄金，还可能有白银、铜。苹果介绍其产品还使用了陶瓷。这就是说，上述1550美元的预估成本还是太高了。如果按照1000美元的成本计算，那就意味着Edition版Apple Watch的利润将高达500%。

如此高的利润意味着，黄金版Apple Watch销量的小幅增加，则将大幅提振整个Apple Watch产品线的整体利润。摩根士丹利分析称：Apple Watch在头12个月内的平均销售单价将为618美元，比我们预估的450美元高出37%。而高盛则认为，如果黄金版的销售份额攀升到1%，则将推升利润增长2/3。