欧元兑美元跌至12年低点，ECB启动量化宽松带来压力

美元兑欧元上涨，带动美元指数 触及11年半高点99.018，延续2014年7月以来近25%的涨势。

欧元区充斥流动资金之际，美国周五公布优异的就业数据，让市场对于美联储最快于今年年中升息的预期升温。

不过部分投资人担心美元涨势过猛过速。

法国巴黎银行分析师团队在一份报告中指出，“美元主要货币对迅速上涨，超越许多人一度认为是相当积极的预估，同时触及旧有的交易目标，这无疑地会让许多市场人士怀疑其涨势是否已经过头，且可能快要进行修正。”

在大宗商品货币方面，澳元兑美元 跌至六年低点0.7588，继续受到中国周二公布生产者物价下滑数据的打击。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0637 1.0697 -0.56 -12.07 1.2097

美元/日圆 121.34 121.13 +0.17 +1.39 119.68

欧元/日圆 129.06 129.46 -0.31 -10.85 144.77

美元/瑞郎 1.0034 0.9995 +0.39 +0.94 0.9941

英镑/美元 1.5061 1.5066 -0.03 -3.29 1.5573

美元/加元 1.2675 1.2686 -0.09 +9.10 1.1618

澳元/美元 0.7620 0.7619 +0.01 -6.71 0.8168