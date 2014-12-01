梁光荣:市场变化莫测 美元面临下跌风险

昨日市场整体上在美国继续休市中处于平稳，美元正如预期出现了上涨。美元重拾升势，欧元回撤欲再探1.2360。贵金属价格暴挫，国际油价重挫，欧美股市持稳。瑞士黄金公投否决后，本交易日市场将关注美国ISM制造业数据。因瑞士选民否决了迫使央行[微博]增加黄金储备的动议，且央行重申维持瑞郎汇率上限承诺，周一亚市早盘金银价格大幅下挫，瑞郎兑欧元和美元也走软。在这一风险事件尘埃落定后，投资者将把焦点转向本周的重磅事件，包括欧洲央行决议和非农就业报告，欧洲央行是否会推出QE成为本周最大“悬案”。



美国就业市场目前仍保持稳定复苏，近期就业数据也较为平稳，除11月22日当周初请失业金人数超过30万外，此前已有多周维持在这一水平以下。不少分析师依然认为11月非农20万以上将是大概率事件。若数据能向好，有望进一步支撑美元强势。此外，周一全球制造业PMI数据、周四(12月4日)的欧洲央行决议，也是市场关注焦点。随着欧元区步入负增长，且需求疲软，部分市场观察家认为本周欧洲央行将宣布更多刺激措施，推动欧洲股市再度上涨。瑞士信贷预计欧洲央行可能在12月会议上宣布，其准备采取包括购买主权债在内的大规模资产购买计划的明确声明，预期欧洲央行将在2015年第一季启动资产购买。一旦有新的行动出炉，可能给欧元带来更多下行压力，这利好美元而不利金银/原油等非美表现。周五劳工部就业数据发布前，可能产生潜在影响力的数据有：ISM制造业指数(周一)；周度连锁商店销售 (周二)；ADP就业调查(周三)；ISM非制造业指数(周三)；机动车销量(周四)；初请失业金人数金人数(周四)。



ISM制造业值得关注，因为该数据在主要地区PMI指标出现分化后，该指数将为市场提供更清晰的有关本季度中期制造业活动速度的信息，或能反映服务业持续改善天气影响经济数据的早期线索可能出现在未来一周的三个数据上。



大宗商品：现货金收报11657.04美元/盎司；Comex期金收报1167.04美元/盎司；现货银收报15.40美元/盎司；Comex期银收报15.556美元/盎司；布伦特原油收报70.15美元/桶；NYMEX原油期货收报66.15美元/桶。

白银上周五正如预期出现了回撤到3140附近，由于瑞士公投失败影响白银大幅低开。技术上短期上方的阻力位于3000-3080，下方的支撑位于2940-2880附近一线。银价已经成功下破了关键的支持3000整数关口，该水平此前一直是强劲的支持位。从白银日图来看，近期银价的下跌有些超卖，中长期趋势仍偏下行。但是短线白银有一定的上涨需求，今日白银灵活操作，第一种策略具体在2900-2920附近做多，止损40点，目标2980-3030。 第二种策略在3050附近不破做空，止损40点，目标2980-2910.





黄金正如预期在上周五在美国休市的情况下出现了下跌，周一由于公投失败黄金出现了低开。从黄金4H图来看，短期金价仍有些许上行动能，技术上短期上方的阻力位于1162-1170，下方的支撑位于1150-1140附近一线。技术指标上macd处于0线的弱势，但是面临回补缺口的风险。今日黄金灵活操作，第一交易策略具体在1144-1146区域做多为主，止损5美元，目标1158-1163； 第二交易策略，在1162-1165不破做空，止损5美元，目标1153-1146.

美元指数(88.0700, -0.1700, -0.19%)昨日正如预期出现了反弹上涨行情，美元指数尚未出现典型的头部形态，虽然短线仍有上攻的余地，但最终的调整行情已随时可能出现。技术上短线支撑位于88.00-87.60，上方的阻力位于88.50-88.40。技术指标上日线也出现了动能开始减弱，MACD指标4小时也是开始走弱势，今日美元以逢高做空为主，具体在88.40附近做空，止损30点，目标87.80-87.50.



欧元昨日正如预期出现了短期的回落，短期上方的阻力位位于1.2500-1.2560，下方的支撑位于1.2430-1.2400，从4H的图形上来看，MACD动能柱出现反转利空的态势，欧元仍然在斐波那契23.6%回调线上的1.2455上下突破，需要进一步形成突破则需要关注今天晚些时候发布的欧洲各国PMI的数据表现。今日欧元以逢低做多为主，具体在1.2430-1.2420区域不破可做多，止损40点，目标1.2500-1.2560.