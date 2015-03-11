速汇货币:美指破百指日可待RBNZ决议不忽视

美元指数在经过周一休整后，周二重启升势涨幅1%，一举突破98大关，再次刷新近十二年新高98.82，进一步逼近100.00整数关卡。非美货币则全线承压，其中作为美元主要对手货币的欧元跌破1.07关口触及1.0692，创下2003年4月以来新低；英镑兑美元回吐周一大部分涨幅，再次回到1.51下方；美元兑瑞郎则升至1:1平价，为1月15日瑞士央行取消瑞郎兑欧元上限以来首次；美元兑日元亦一度触及122.01，为2007年7月来首次。此外，美元大涨也令金价、油价以及股市纷纷“遭殃”，商品货币随之重挫。

下周3月17-18日美联储将进行年内第一次季度利率决议，而在市场情绪仍被上周五强劲的美国2月非农就业数据继续影响下，市场目前预计美联储会取消“耐心”的前瞻指引，那么最早将在取消耐心后的第二次美联储利率决议中宣布升息，也就是在6月份。而该预期随着欧美政策差异的拉大持续发酵，令美元指数再获上涨动能，且后市仍有较大的上行空间，有望在美联储决议公布前推升至100。

不过，投行道明证券则认为，就目前欧元兑美元触及12年低点的情况来看，技术性阻力位应在1.07美元左右，但欧元仍然有望在2002年12月来首次跌至与美元平价；此情况若在未来数月发生且欧元继续下跌，美联储或会担忧美元无秩序又猛烈的涨势，这或将为美联储能否在这种环境下加息提出疑虑。

对于欧元后市，随着欧洲央行周一启动量化宽松计划，拖累欧洲公债收益率和欧元下挫，目前众多投行继续看空，甚至不少已开始憧憬平价水平。德意志银行周二的研究报告预计，年底前欧元兑美元将跌至平价，明年跌至0.90，2017年跌至0.85；法巴银行则认为，欧元兑美元进入了逐步下跌的阶段，明年初就可能到达1:1平价，因此，将继续持有欧元对美元和加元的现货空单，以及兑瑞典克朗的空头期权；而欧元下跌，美元指数或进一步上行，以美元计价的黄金面临进一步下行风险。

英国方面，英国央行行长卡尼周二在英国国会上议院的经济事务委员会发言。首先谈到了英国通胀，称英国的通胀率已经下降至20多年来的新低。未来几个月通胀甚至有可能进一步降至零通胀，且2015年余下时间通胀都将维持低位。对于加息问题，英国央行预计将会加息，不过加息是一个渐进的步骤，而且加息的范围将受到限制。投资人预计将在明年年初。

尽管欧洲央行已经开始向欧元区挹注资金提振通胀，但英国央行行长卡尼周二表示，利用增加货币政策刺激措施来应对由油价大跌引起的英国通胀暂时性下挫是“极度愚蠢的”。

卡尼的讲话无疑透漏了两个信号，其一启动加息为时过早，其二欧英政策路径将截然不同。因此，虽然英镑兑美元仍有下行空间，但英镑兑欧元无疑仍有上行动能。然而，英国5月议会选举的不确定性仍可能令英镑出现较大波折。

选择权市场价格显示，对5月7日选举及其之后几周的英镑波动性，对冲成本呈现跳涨。民意调查显示，执政的保守党和反对党工党的支持率难分伯仲，暗示出现议会僵局的可能性很大，并将带来长时间的不确定性。

日内市场重点关注希腊将与欧元区之间展开的技术性谈判，此前周一关于希腊债务谈判并没有取得进展，市场寄望此次谈判能够达成某种程度的协议。若日内相关磋商结果能有较为正面的进展，将有望令近期持续暴跌的欧元获得喘息的机会，反之若依然久拖不决，那么欧元空头氛围或将愈发浓烈。

与此同时，欧洲央行行长德拉基在北京时间16点整还会在德国法兰克福发表讲话，在欧洲央行购买债券之际，德拉基对于欧元区经济和政策还会有哪些评论，都值得我们留意。

经济数据方面，首先投资者可重点关注中国午间将公布的一系列重要经济数据，在中国2月PPI下降而CPI略有反弹的背景下，其他数据的表现将有助于市场进一步判断中国的经济情况。而欧洲时段，投资者可密切留意英国工业产出数据，目前市场认为英国央行很可能将在明年初加息，因此，如果日内数据表现再度强劲，那么将支撑英国央行加息的预期，从而支撑英镑走高。

此外，周四凌晨4:00，新西兰联储将会公布利率决议，在澳洲联储，加拿大央行，中国央行陆续降息之后，新西兰联储的降息压力也逐渐增加，即便此次市场预期新西兰联储将维持利率不变，但仍不排除新西兰意外降息的可能性，而任何超出市场预期的决议结果都会引发市场的单边大幅变动，投资者需密切留意。