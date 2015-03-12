财经新书推荐：让思维自由

《让思维自由》，(英)肯•罗宾逊，浙江人民出版社

图书简介：

为什么很多人觉得自己没有创造力？创造力是特殊之人才有的吗？为什么大多数孩子都觉得自己极富创造力，而大多数成年人却不这么认为？事实上，这些问题比表面上看起来要严重得多。

在信息技术、人工智能和纳米技术蓬勃发展的今天，世界正在经历颠覆性变革。为了应对不确定的未来，我们需要在教育、商业和社会大众之间建立起一种创造性关系。但是传统学校所进行的教育，尤其是应试教育，却只是一味地拔高传统的课业考核标准，根本没有培养出学生的创造力，甚至抹杀掉了他们的好奇心和创新意识。

此时，教育改革的问题就摆在了我们面前。在《让思维自由》一书中，教育学家肯•罗宾逊告诫我们，发挥创造力最重要的是智力而非学术，人类智力是多样性、动态性和独特性的结合体，并以此推导出了“想象—创造力—创新”的创新3部曲。而同时也提出，艺术与科学在发挥创造力方面是缺一不可的。另外，罗宾逊为我们呈现了激发团队创造力的9大原则，以帮助企业塑造有创造力的领导者，进而引领企业的创新文化(36.360, -0.82, -2.21%)。而改革教育，作为培养创造力最坚实的一步，更应遵循8个出发点，同时推广鼓励、识别和培养的创造性教学，以创造更加美好的未来。

教育转型不容易，失败的代价也很大，但成功的好处绝对会超乎我们的想象。

作者简介：

(英)肯•罗宾逊，1950年出生于英国利物浦。1968年进入利兹大学学习英语和戏剧。1981年进入伦敦大学攻读博士学位，研究方向是教育戏剧和教育剧场。

英国华威大学教育学教授，全球最具影响力的教育家。2003年，罗宾逊因杰出的贡献而被英国女王伊丽莎白二世封为爵士。

排名第一的TED演讲人。截至2015年1月底，通过TED网站观看罗宾逊“学校扼杀创造力”演讲的人次超过3080万，创造了TED大会创立以来的最高纪录。

2011年，罗宾逊被评为“Thinkers50顶尖思想家”与“创造力和创新领域的全球杰出思想家”。