欧洲QE来了 欧股有机会？

美股的表现也许依然出众，但欧洲股市正吸引越来越多的投资者。

欧洲央行从昨日开始启动购买至少五个欧洲国家债券的QE，计划19个月内投入1.1万亿欧元。而上周公布美国2月非农就业数据后，美联储今年6月或是9月可能开始加息又成为市场猜测的热点。《华尔街日报》报道将一些股票投资者的反应归纳为：哪有QE哪有我。



上月华尔街见闻文章提到，索罗斯（George Soros）、David Tepper和Dan Loeb这些对冲基金都在减持美股。彭博新闻社由消息人士处获悉，管理资产约300亿美元的索罗斯基金管理公司从去年四季度开始撤出美股市场，已斥资20亿美元购买亚洲和欧洲企业的股票。管理资产200亿美元的Davide Tepper旗下基金公司去年第四季削减美股持仓幅度高达40%。

撤出美股的同时，一些投资界人士开始看好欧股。为《华尔街日报》撰稿16年的独立研究机构The Sovereign Society旗下投资主管Jeff D. Opdyke指出，今年以来欧洲股市整体涨逾15%，美股的标普500股指同期只涨约2%。上述《华尔街日报》报道援引基金业资讯机构理珀（Lipper）的数据称，美股基金今年以来资金流出50亿美元，欧股基金资金流入40亿美元。

今年1月Opdyke就预计，估值较低的欧洲股市将迈上新台阶，今后十年表现将超过估值太高的美股。上周他重申，欧洲股市如今值得投资。他认为，即使欧股今年已有两位数上涨，现在行动也不会错过欧股的盛宴。他建议持有广泛覆盖欧洲大陆股市的欧股基金Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）。

上周接受CNBC采访时，成立逾三十年的美国对冲基金Duquesne Capital Management创始人Stan Druckenmiller自称持有日本和欧洲的大量风险敞口，认为这两国的股市不仅比美股便宜，而且两地央行都推行购买债券的QE项目。而此前美联储的QE就曾推升金融资产的价格。

Stan Druckenmiller预计，不会发生因希腊退出欧元区（退欧）而震动市场的事。本月欧洲央行可以在公开市场购买西班牙和意大利的债券，为这两个欧元区边缘国家筑起防护墙，这比2011年欧洲债务危机期间的情况好，而且现在的市场已经完全体现退欧的预期。

Stan Druckenmiller透露了旗下基金做多欧洲资产的情况，称几个月前开始买入联合利华等欧洲的全球消费品牌，最近已转而持有宝马、空中客车等更偏周期性的个股。他认为，在欧元汇率和能源价格下跌时，这类股票会得到盈利增长的动力。