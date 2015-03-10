白宫经济顾问委员会主席：强势美元阻碍经济增长

周二美国白宫经济顾问委员会主席弗曼(Jason Furman)在出席全美企业经济学家协会(NABE)会议时表示，强势美元将阻碍美国经济增长。这是首位表态强势美元不利经济的美国高官。

美元周二一度刷新12年新高至98.43，在弗曼表态之后，美元短线有所回落。上周五非农数据公布之后，弗曼曾表示，美国应当在2015年年底之前出现“强劲的就业增速”，但美国消费者薪资增长还有很长的路要走。

弗曼担任奥巴马顾问多年，是白宫资深经济学家。他拥有哈佛大学经济学博士学位和伦敦政治经济学院硕士学位，曾任奥巴马2008年竞选时的经济政策主管。

强势美元有利于美国经济？

此前多位美国官员对于强势美元持有积极看法。今年2月美国财长雅各布•卢(Jacob Lew)在接受CNBC采访时称，

近期美元走强是一件好事，不是坏事。最近的汇率走势显示出美国经济“比我们竞争对手的强劲程度”。

而卢在1月参加达沃斯经济论坛时也强调，

我会重复我以及我的所有前任一直所说的话，那就是强势美元对美国是好事，我们的经济相对于世界其他经济体而言强劲很多。

美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)同样相信强势美元不会拖累经济，

强势美元会对我们的出口产生一些压力，而且短期肯定会通过进口物价拉低通胀，因此这可能是一点阻力，但我不认为会止住经济动能。

美国公司怨声载道

美国公司对于美元走强则是满腹怨言，微软、宝洁、麦当劳、卡特彼勒、联合技术、艾默生电气、3M甚至沃尔玛都表示，美元升值令这些公司的利润遭到打压。

在最新的四季度财报中，许多公司表示如果不是因为美元汇率上涨，那么其季度业绩会变得好得多。甚至对其中有些公司来说，美元走强所代表的是盈利与亏损之间的天壤之别。

以雅芳为例，这家公司近一半的销售额来自于拉美客户。雅芳最新公布财报称，该公司的季度营收同比下滑12%，调整后利润同比下滑41%。但是如果去掉美元兑外币汇率变动的影响，那么情况就会变得完全不同：营收会变成同比增长5%，调整后利润更是会变成同比大幅增长29%。

宝洁四季度营收同比下滑4%，但如果不计入美元汇率变动的影响就会变成同比增长2%。宝洁认为美元走强所带来的影响尚未结束，该公司预计这一因素将导致其全年利润减少14亿美元。宝洁首席财务官Jon Moeller在财报电话会议上说道：“这是我们遇到过的汇率变动对业绩影响最重大的一个财年。”

美国经济增长领先大部分工业化国家，美元汇价因而被推高至12多年来高位，用以追踪美元兑主要贸易伙伴货币走势的美元指数2015年至今上涨近9%。

最新的数据显示，在16家美国一级交易商中，有9家预期美联储2015年6月升息，而2月6日调查时是19家中有10家这样预期。除一家外，其余一级交易商全部预计今年升息一次以上。其中六家交易商表示，过去一个月他们对美联储三个月后升息的信心增强。