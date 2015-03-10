苹果正式发布Apple Watch 将同步在华首发

苹果手表将从4月10日起接受预订，从4月24日起在九个国家正式发售。首批上市的国家和地区中包括了中国和中国香港，同时还有澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、英国和美国。 据彭博社报道，更大款式的Apple Watch售价为599-1,099美元，高档款起步售价1万美元。 在发布会上，苹果CEO库克介绍称，Apple Watch沿用了圆角矩形表盘，采用了硬度仅次于钻石的蓝宝石玻璃表面，根据按击力度来确认功能选择，日常续航时间可以达到19小时。 具体来看，有三个版本设计：标准版、运动版、豪华版，每个版本都有多款颜色表盘样式、多款不同材质的表带，用户可以根据自己的喜好进行定制。 作为一款手表产品，苹果表示Apple Watch的精度可达50毫米，符合手表的精度标准。内存设置为512MB和4GB. 在此次发布会上，苹果进一步的展示了Apple Watch的一些功能。Apple Watch 内置IOS.8.2，无法离开Iphone 单独使用，除了用于计时、沟通交流和健康健身、支付、办理机场登机、酒店入住等更多意想不到的事。 在此次发布会上，苹果进一步的展示了Apple Watch的一些功能。Apple Watch 内置IOS.8.2，无法离开Iphone 单独使用，除了用于计时、沟通交流和健康健身、支付、办理机场登机、酒店入住等更多意想不到的事。

北京时间2015年3月10日凌晨消息，苹果公司2015年春季发布会在美国旧金山芳草地艺术中心召开。发布会上苹果重点发布了全新的Macbook 12英寸新机型，同时宣布了Apple Watch智能手表的售价与发售时间，以及几项其他消息。而在发布会上，苹果也公布了Apple Watch的最终售价，最便宜的Apple Watch Sport根据表盘尺寸不同分别售价349美元（38毫米）和399美元（42毫米）。

功能方面，Apple Watch可以显示天气、日历等内容。手表有独立的内存空间，可以直接播放音乐、安装应用。由于手表配备了独立的扬声器以及麦克风，通过蓝牙连接iPhone之后，你甚至可以使用Apple Watch接打电话。

同时苹果为Apple Watch用户提供了一种之前在苹果产品上从未出现过的交互形式，两个Apple Watch用户之间可以通过无线连接来传输图片、表情甚至是心跳。

硅谷咨询公司Creative Strategies总裁兼首席分析师本.巴贾林(BenBajarin)表示：“虽然一直在科技行业，但苹果基本上是一家代表某种生活方式的公司。”巴贾林表示，在推出具有时尚元素的AppleWatch后，该公司在这一转变过程中达到顶峰。

Apple Watch是苹果自2011年发布iPad后第一款全新产品，也是该公司自联合创始人乔布斯(Steve Jobs)去世后的第一款全新类型的产品。

苹果不仅希望创造一款取代其他智能手表的产品，更希望它的产品获得与其他高端手表一样的地位。不过，Apple Watch的价值能否经受起时间的考验则是一个需要解决的问题。