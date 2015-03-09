传金版iWatch定价1万美元 苹果每年需买746吨黄金

据香港文汇报综合外电消息，苹果智能表分为普通版“Watch”、运动版“Sport”和金版“Edition”。当中Edition设有6个款式，18K金表壳分为黄金及玫块金两色，比一般黄金硬1倍；手表面则由蓝宝石水晶覆盖。Edition最贵达1万美元。较便宜的普通版和“Sport”最低定价料为349美元(约2,707港元)。这是苹果1983年推出Lisa电脑后，新一款“万美元级”产品。

黄金贸易公司GoldCore研究总监奥伯恩估计，苹果目前已订造500万至600万只手表，当中1/3属普通版，1/6是Edition，其余则是Sport，意味Edition数量或达100万只。他表示每只Edition需用上2盎司18K金，令每只金表成本高达2400美元(约1.9万港元)。若按现时生产速度，苹果每年要购买746吨黄金，相当于每年全球黄金开采量的1/3。CNBC指出，这将使苹果晋身黄金大买家行列，並为低迷的金市带来好消息。

纽约苏富比艺术学院奢侈品牌策略师塞尔达里指，Watch造型漂亮，有助赢得消费者欢心，又赞扬其定价策略有助产品升级，在一众竞争者中脱颖而出。科技研究公司Jackdaw Research总分析师道森表示，苹果是少数能打入奢侈品市场的科技企业，相信它能「做大个饼」。

德意志银行分析师斯克赖伯更预测，Watch今年销量将达1760万只。不过亦有人看淡，质疑定价太高阻碍产品普及。Endpoint科技协会分析师罗格．凯指苹果已失去点石成金的能力，Watch难以吸引非死忠“果迷”购买，估计其销量为1000万只，此后将无以为继。

2007年推出的iPhone开创智能手机时代，苹果寄望Watch能成为另一个划时代产品，更不惜多次派出设计师艾维受访造势。不过外界对Watch的前景意见分歧，支持者力撑它会带动苹果市值突破1兆美元(约7.8兆港元)大关，批评者则指其电池续航力是一大隐忧。

科技及市场分析公司Forrester Research分析员麦奎韦指，现时单在美国已有2000万“果迷”愿意购买苹果新产品，要售出1000万只Watch轻而易举，另有分折预测Watch的销量在年底前将达4000万只。

不过，Watch耗电量不小，体积却有限，难以装下足够大的电池，令其续航力成疑，美国钟表商Fossil穿戴科技主任莫克斯凯直言，手表每天充电一次已是极限。目前传闻Watch只能连续使用最多4小时。它的另一项致命缺点则是需与iPhone搭配使用，令其定位更像是手机的延伸多于独立手表，省下的只是从手袋或口袋拿出手机的时间。