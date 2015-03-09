今天金价继续走跌 现货黄金埋伏空良机

3月9日讯，周一亚洲市场盘初，经历连续一周继续区间震荡后上周五在美国2月非农业就业率就业经济数据影响下金价再次重挫重回1160美元/盎司行情水平，今天亚盘小幅度触底反弹交投于1170美元/盎司行情附近。

上周五，美国出炉的2月非农业就业率就业人数表现大幅好于前值和预测期望。2月美国失业率以及劳力参与率均有不俗表现。

就业经济数据表明美国就业市场持续处于改善状态。经济数据利于多头美元，美指趋势偏强冲高，再创近期新高，金价受此影响，突破下挫。

从走势来看，上周五金价下破近期低点，下挫受大阴线。银价同样下破支撑，走势图日线收中阴线。现货黄金（伦敦金）价趋势偏弱格局延续，前景国际金价持续走低的可能性较大。

国际金价上周末大幅度下挫重回1160行情水平，今天亚盘小幅度度触底反弹交投于1170行情水平附近。

技术图表预测结果来看：黄金（GOLD)的行情上周末在市场消息影响下快速下挫跌至1163，该位置为1307以来整个下探波段第二个强支撑位。

前期预测中曾提及1190以及1163为1307以来短时间下探潜在反转位置，黄金价格周内止跌对1307下探波段进行行情修正可能性升至最高。

操作方面，激进的投资者可于1163行情附近介入做多，止损于1130下方，目标1250。