今日金价反弹弱化 国际金价看关键节点

受中国央行上周末的降息影响，黄金价格在昨天亚盘有波小幅拉升过程，虽然上破了上周高点1220，但仅触及1223后便遇阻不前，随后欧美盘期间，因欧元的下跌及美元创新高的影响，黄金价格承压转跌，并回吐当日所有涨幅，最低触及1205一线，日线最终弱势收官在1207附近，录得长上影流星锤，反弹再次陷入被动局面。

这种被动，在财经日历消息面上就以充分表现，昨天尽管晚间公布的美国经济数据疲软，其中有2月制造业采购经理人指数下降幅度预期，以及1月营建支出则是意外大幅下滑，但买盘似乎并不热衷于这样的利好，特别是美元尽然意外创出新高，可想黄金价格的局面只能被抛压取代。

本周是风险事件云集的一周。欧洲方面，欧洲央行将公布3月利率决议，德拉基将召开新闻发布会。市场希望从中了解欧洲央行即将实施的购债计划的细节。

同日，看到英国央行将公布利率决议。周五非农数据的公布无疑是本周市场关注的重中之重。

上周公布的数据表明美国经济状况转弱，而随着本周多项重要数据的公布，市场很容易受到冲击并产生波动，如果非农数据表现令人失望，则非常有可能引发美元指数的回落并提振国际金价上扬。

周线图：国际黄金价格低位无序震荡，长线观望。日线图：空头象限运行，中线逢高做空。小时图：国际黄金价格空头象限运行，短线逢高做空。

今日黄金价格长线观望，中线逢高做空，短线逢高做空。