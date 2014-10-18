金价周五跌0.2% 本周内累计上涨1.4%

北京时间10月18日凌晨消息，周五，黄金价格继续因为市场避险情绪的淡化而下跌，主力黄金合约场内交易中收低在每盎司1239美元，不过本周以来全球股市的动荡还是帮助金价累计上涨了1.4%。

纽约商品交易所12月主力黄金合约周五跌2.20美元，收于每盎司1239美元，跌幅是0.2%。该合约本周早些时候连续收涨，并有五周以来高位，实现了1.4%的累计涨幅，是主力合约连续第二次按周收高。

美股三大指数在周五盘中均上涨，一度有接近2%的涨幅。市场避险情绪的逆转使得黄金的投资吸引力下降。

德国商业银行分析师在周五的客户报告中写道，“随着一周临近尾声，部分市场参与者对经济前景的担忧还是存在，黄金价格也守住了每金衡盎司1240美元左右的位置。”报告说，“希腊会有另一次援助项目的前景一度推高了对黄金的需求。”

经济数据方面，美国商务部报告称，9月的新屋开建数有6.3%的环比增长，年化值达到101.7万幢，超过了经济学家的平均预期；营建许可在当月有1.5%的增长，至101.8万的年化值。汤森路透和密歇根大学的消费者信心指数10月初值是86.4点，好于84.6点的9月终值，是2007年7月以来的最高水平，也远好于市场调查显示的，84点的经济学家平均预期。

联储主席珍妮特-耶伦在周五的讲话中说，美国国内收入不平等状况在近期加剧引发了很大担忧。

其他金属价格方面，12月白银合约周五跌10.6美分，收于每盎司17.331美元，跌幅是0.6%，一周以来有0.2%的涨幅；12月期铜合约涨2.2美分，收于每磅3.0035美元。

2015年1月铂合约周五涨9.60美元，收于每盎司1261.50美元；12月钯涨10.70美元，收于每盎司756.70美元。