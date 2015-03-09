欧洲央行今启动1.1万亿欧元量化宽松

【重磅！欧洲央行今天将启动1.1万亿欧元量化宽松】 欧洲央行将于今天正式启动总额1.1万亿欧元的资产购买计划，此举是为进一步刺激欧元区经济复苏。 根据这一计划，欧洲央行将每月购买600亿欧元政府和私人债券，持续至2016年9月。有专家表示，短期将取得一定效果，但不可能让欧元区恢复可持续增长