中国女强人撑起互联网半边天

全球互联网公司都是男性的天下，但中国互联网的女高管却成为了其中一道特殊的风景线。在上月底《福布斯》杂志发布的亚洲地区最具影响力女性商界领袖50人排行榜中，中国有15人上榜。尤为引人关注的是，电商巨头阿里巴巴首席财务官武卫和阿里巴巴联合创始人彭蕾携手上榜，开《福布斯》“一家企业两名女高管同时上榜”之先例。华为董事长孙亚芳也榜上有名。此外，《福布斯》榜单还列出12位值得关注的亚洲女性高管，滴滴打车总裁柳青名列其中。无疑，中国IT圈中的女高管正在成为举足轻重的角色。在三八妇女节到来之际，让我们一起走近几位IT界的“半边天”。

“马云背后的女人”

彭蕾

曾有调侃称，中国大量女性淘宝会员是“马云背后的女人”。而事实上，彭蕾才真正算得上是马云背后的女人。作为阿里巴巴的创始人之一，彭蕾被视为马云的左膀右臂，如今还是蚂蚁金服的CEO。资料显示，蚂蚁金服是一个为大约6.15亿用户提供服务的金融公司，其业务由支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝组成。目前蚂蚁金服正考虑IPO，估值在250亿美元至500亿美元。

但不同于马云的高调，42岁的彭蕾为人作风非常低调，极少在媒体曝光。在她一封邮件里这样解释如何成为阿里的联合创始人：“我在杭州商学院上学，在财经学院当过四年老师，马总（马云）既不是我的老师，也不是学校同事。我加入阿里是因为1997年我和孙彤宇结婚，他要随马总北上创业，于是我从学校辞职入伙成了‘随军家属’。”彭蕾丈夫孙彤宇正是淘宝网前任总裁，现已离开阿里。

彭蕾很少在公开场合谈到自己或家庭，此次羊城晚报记者想让她谈谈一天的生活节奏，但她的时间还是被排满了。彭蕾的父母说，她很少回老家重庆万州，“每天到处飞，好像总在出差，好几年了，只在去年国庆回来过一次。”彭蕾父亲说，工作上的事她从不跟他们说，“说了我们也不懂，只是通过新闻媒体我们知道，她现在好像有一点小成就。”彭蕾在万州二中的老师说，印象中她上学时是很活泼的孩子，去年见到她，变得很内敛、低调。去年，彭蕾个人捐赠母校50万元，用于采购教学设备、改善教学条件。“彭蕾很低调，不愿过多宣传，钱是她妈妈送来的。”

华为“二号首长”

孙亚芳

作为在华为威望直逼创始人任正非的女强人，孙亚芳很少出现在公众面前，更多的是她的名字出现在中国乃至全球有影响力的商界女性排行榜中。现年近60岁的孙亚芳，1982年毕业于电子科技大学，1989年加入华为，1999年起任华为技术有限公司董事长至今。

有一个在IT业界流传很广的故事：1992年前后，华为因货款回收太慢，现金流出现严重问题，全体员工连续几个月没有发工资，士气低落，部分员工打起了退堂鼓。天无绝人之路，此时华为突然收到了一笔货款。公司高层一起研究这笔款该怎么用，任正非也拿不准主意。最终，一个刚进公司不久的女员工站了出来，提议先发放员工的工资再说。于是，等待多月的员工们终于领到了工资，干劲马上上去了，此前公司内部出现的各种问题也迎刃而解，新产品也研制出来了，华为终于走出了困境。她就是孙亚芳，现在华为中被称为“左非右芳”的二当家。

《走出华为》一书中曾提到，华为董事长是在1998年华为出现了一些风波的情况下设立的，由于孙亚芳在对外协调上的出色能力，任正非提议孙亚芳做董事长，负责外部的协调。有业内人士评价说，在华为所有部门中，市场、研发和人力资源3个部门是贡献最大的。而华为最让竞争对手胆寒的是它严密的市场体系，而不完全是技术优势。在技术与对手差不多的情况下，华为总能通过市场获得更大优势。而孙亚芳在华为大部分时间主管人力资源和市场，华为严密的市场组织体系，也被打下了孙亚芳的风格和烙印。

拍拍网美女总裁

蒉莺春

见到蒉莺春的人都会被她的清新和优雅所吸引，熟知她的人都喊她的英文名Kate。而京东这家此前被打上“大老爷们”烙印的公司也因这位美女高管而增添了不少魅力。从央视主播到国际知名投行再到京东，蒉莺春说这有点阴差阳错，“当时京东是我的客户，如果说在京东和投行工作有什么不一样，那就是京东更加辛苦，因为京东身处在互联网零售行业，这是一个日复一日年复一年高强度的工作。”

在这样一个24小时无休运作的行业，蒉莺春的作息都非常规律，“通常都会在6点到6点半起床，然后看半个小时新闻、邮件，接下来简单做10到15分钟的拉伸，然后吃早饭洗澡出门上班。晚上下班有时需要陪客人应酬，有时候也会带工作回家做，但会在12点以前睡觉，睡觉前看半个小时书。累了我就去跑步，跑上三五公里就能够想清楚了，有时候也会做瑜伽和拉伸。”

对于越来越多女性在职场独当一面，蒉莺春认为，女性不能失去女孩子的本心，学会平衡自己特别重要。这里的女孩子包含很多层定义：天真、柔美、依赖，这是性别的区分。不管是妈妈、女儿还是奶奶，不管管理多大的企业，任何女性首先都是女孩子。虽然现在都在说男女平等，但这并不是要将性别模糊化，女孩子就是女孩子。另外女性敏锐的直觉非常重要，这一优势需要利用好。