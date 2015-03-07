美元英镑黄金人民币股票首选什么？

一、人民币和美元、英镑谁好？

毋庸置疑，美元在升值，人民币在悄悄贬值。不断有人来问，要把人民币换成美元，欧元，英镑吗？我的回答是：至今没有想换，你们换不换自便吧。理由如下：

确实，随着各国货币几乎全对美元贬值后，人民币也加入了贬值行列，但贬的速度较慢，幅度不大；更关键的是人民币购买力还是很强，连续4年分别是1:3.51；1:3.52；1:3.51；1:3.6。故易刚教授讲人民币汇率会保持基本稳定。贬值有利于出口(4000万家中小企业，90%是出口的)，因此现在大家贬，我们也贬些，何乐而不为。如在平时贬，美国国会参众两院又要和我们较劲了。

与此同时，人民币与其他多数货币是升值的；与自己挂钩的一揽子货币也没贬值。

凡去过国外的人都知道，大多数商品都是国内便宜，且价极廉物也美。这不是宣传，是事实。在美国买了个杯子8美元，问哪里生产的；黑人售货员回答：“Chinese，Ithink。”我怔住了。回来后去看这个杯子，一模一样，在上海卖5元人民币。

另外，美元升值因为美国经济在复苏；但是美元利率很低很低啊！美元利率0.25%(2015.1.29公布)，而人民币存款利率是2.5%；浮动向上市民存款利率是3.25%。更重要的是，相对于人民币来讲，很多货币是在贬值的。

那么，在这种情况下，你选什么货币呢？当然是人民币。人民币购买力很强，1美元在世界市场上的购买力竟只要3.6元人民币(当然购买力平价无法把大城市房地产及劳动力价格算进去，因为它们不可在世界市场上自由交易).

几十天的理财产品利率高达5%以上(5-10万均可)，这已是众所周知。还有一些地方的工农中建几大银行承兑汇票，利率在6%以上。证券市场的三个月或半年的回购利率也在4%以上。

此外，还可以买AB类基金之A类，现在利率都在6%以上。有可靠的政府背景的企业债券税后利率也在6%以上。故银行降息，对百姓生活影响不大。

总之，中国经济虽在调整；但从长远来看，还是向上的。

总之，在货币中，理应首选人民币。

二、人民币与黄金谁好？

对不起，本人还是不敢买黄金。

今早的统计：从2011年9月，中国大妈抢黄金之时起，黄金每盎司从1920美元已跌到1200美元了，跌幅达37.5%。何时完全止跌，不知道；只要美国经济在向上，美元在升值，黄金就可能下行。

三、A股市场叫人怨愤叫人爱，但做得好就是阿里巴巴，聚宝盆。

在这轮大牛市上来之前调查；长期投资者85%是亏的，这个市场有十大缺陷，过去写过多文。它与欧美市场不同，它就是为国有企业融资服务的。但如果做得好，它仍然是个阿里巴巴金矿，是个聚宝盆。我有一个朋友，1992年200万元的，这次2000点买中信证券(12元)共2000万股；中海转债从100元买起，放大几倍，买了一个亿；结果涨到170元。这都是亲眼见到的。

其实熊市中，A股市场仍有宝，仍有夜明珠，如债券一直很好。此外，2012年大熊市；基金A150030，两次因基金B折算而涨幅巨大；收益可达35-40%左右。只是大部分人不太懂而已。而现在这个牛市中，很多投资者在股市里已有100%-200%的增值了，这是对熊市之补偿！完全应该。

总之，在所有品种中，中国人理应首选人民币，并在A股市场里细心运作，争取丰收为好。【本周经济与股市：难怪降息不大涨，原来后边跟着20多个新股要发，中国股市主要是为企业(特别是国企)融资服务的。以后注册制更是融资方便了。闻讯后，股市下跌76点；第二天反弹，周四又大跌一场，达31点。周五继续下跌，成交量为3000多亿，上海400多家涨，600多家跌。估计，下周一、二、三在新股发行前还会低位徘徊。因为东方证券盘子很大，会吸引2.5-3万亿元打新资金。市场顿时失血。因为不仅个人可以打，机构也可以打。

此时买老股票要选安全的，好的，有弹性的。另外，三月有3800亿股要解禁，又来20多只新股，是今年中压力最大之时，但也可能是最好机会之时。究竟是打新股还是趁着股价低买老股要反复掂量。个股风险也很大，特别是有庄家操纵的，如海信电器莫名其妙就跌停板了，收盘时又突然拉起，令人奇怪，这是在牛市中发生的事啊，公司有什么实质性坏消息吗。总之要小心再小心，战略上看牛市，战术上看震荡市。选好个股，高抛低吸。