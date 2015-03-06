德拉吉不等QE实施就宣布胜利 分析人士：他吹牛！

欧洲央行行长德拉吉甚至等不及QE正式实施，就提前宣布了QE胜利。

华尔街见闻提及，徳拉吉昨日宣布，自3月9日起每月购买600亿欧元资产，直至明年9月。如届时通胀仍低迷，QE将延续至明年9月后。

他同时表示，欧元区经济已经出现转折点，且正走在一条有意义的复苏道路上。他称，QE将刺激欧元区出现2007年以来的最快经济增速，并将使通胀水平在三年内达到欧央行设定的目标。

金融界人士却并未对德拉吉的上述言论欢呼鼓掌。ADM Investor Services International的Marc Ostwald对英国《金融时报》表示：“这是德拉吉的空头支票。他吹嘘欧央行甚至在QE真正启动之前就已经成功地压低了长期利率和企业贷款利率。”

彭博新闻社对此评论称：

积极的言论显示出其对QE项目将提振欧元区19个成员国经济走上复苏轨道的乐观态度。而风险在于，这仅仅是另一个虚假的黎明，欧央行未来需要做得更多。

华尔街见闻近日提及，由于欧元区2月CPI萎缩0.3%，实际通胀数据与欧央行通胀目标之间的缺口扩大至1.9%。就连欧洲央行首席经济学家Peter Praet都说，如果通胀缺口加大的话，欧央行可能需要采取进一步的行动。

巴克莱高级欧洲经济学家Thomas Harjes对彭博新闻社表示：

德拉吉将为了实现QE承诺而面临一场艰苦的战役。当前，他当然希望尽可能地推进QE。他提出了强有力的声明，称QE将达到预期目标。

这个德国持有异议、德拉吉坚决推行的QE还反映出欧央行新的经济预期。徳拉吉昨晚也表示，欧元区核心通胀率仍然处于低位，未来几个月欧元区将出现极低、甚至是负值的通胀。

鉴于油价下跌，欧央行下调了今年的通胀预期，将2015年通胀预期从0.7%下调至0.0%。同时，将2016年通胀预期从1.3%上调至1.5%；预期2017年通胀率为1.8%。欧央行设定的目标通胀水平为2%。

此外，欧央行还全面上调了今明两年的经济增速预期，将2015年经济增速预估从1%调整至1.5%，将2016年经济增速预估从1.5%上调至1.9%，并预计2017年将为2.1%。