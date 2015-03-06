31家银行悉数通过 美联储最新压力测试料不会引发太多焦虑

美联储(FED)的本轮压力测试，理论上应该不会让人那么焦虑了。接受测试的31家银行全数通过第一关，设想一下如果面临深度衰退，这些银行的资本可能产生的变化。

去年，花旗集团、美国银行与其他一些银行在第二轮测试中箭落马。监管机关提供经验与更好的指引，意味着如果无法通过下周的测试，银行高管的面子将特别挂不住。

美联储在这项第五次危机测试的计划中，假设了美国国内生产总值(GDP)衰退约4%、2016年失业率升破10%的最坏情景。

在面临这些阻碍的情况下，银行必须将一级普通股权益资本比率至少维持于5%。

去年，仅有Zions Bancorporation未能达标。而今年，从周四公布的结果看，所有银行全数过关。

在假设情境下，摩根大通、富国以及高盛等大型银行都能以至少5.8%的比率过关。

压力测试将继续进行一周，之后最终结果才会揭晓。届时美联储也将公布是否对银行的个人风险管理能力与股东分红计划的测试感到满意。

去年，有五家银行未能达到要求。美国银行最初获得通过，但之后发现一笔40亿美元的计算错误，被迫停止加发股息。

到目前为止，超大型银行应该已经为测试做好充分准备。在2011年压力测试开始之际，银行对于缺乏指导方针有所怨言。之后美联储提供更多反馈，情况已经改观，如今反而有人批评指出，银行实际上已经知道答案。

本周稍早，美国金融研究办公室发表一份工作报告表示，美联储的评估已变得更容易被预测到，其中的信息含量却降低了，该报告并建议美联储的情境假设要更为多样化才行。

那会加大银行过关的难度。不过目前来说，神秘兮兮的情境设定算不上阻碍--因为它有可能存在于真实世界的测试实例中。然而，如果有银行未能通过下周的测试，尤其是有过闯关失败前科的银行，那么这些银行的高管们恐怕要面临不小的压力。