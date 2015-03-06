欧洲央行3月9日开始QE 每月购债600亿欧元

周四，徳拉吉宣布3月9日起，每月买600亿欧元资产，直到明年9月。如届时通胀仍低迷，QE将延续至明年9月后。德垃吉对欧元区经济前景表示乐观。

周四，欧洲央行公布利率决议，维持主要再融资利率为0.05%，隔夜存款利率为-0.2%，隔夜贷款利率为0.30%，符合市场预期。在此后的新闻发布会上，徳拉吉宣布了QE细节，并对欧元区经济进行展望。

欧央行将从3月9日起，每月购买600亿欧元资产，直到明年9月。欧央行承诺，如通胀水平低迷，将在2016年9月后持续购债。欧央行从下周到明年9月购买的政府债券总额将达到8500亿欧元，此外，欧央行还将购买私人部门债券和欧洲投资银行等机构发行的债券。欧央行不会购买收益率低于-0.2%的债券，也就是欧央行给所购债券价格设定了上限。

欧洲央行公布了QE细节，在QE计划下，欧央行将购买由欧洲开发银行委员会、欧盟、北欧投资银行、欧洲原子能共同体（EAEC）等发行的债券。欧洲央行称将不会从一级市场购买债券。如果市场上债券数额不足，欧央行可能会购买替代品。1年期以下的债券不在欧洲央行的购债范围内，30年期债券纳入购买范围。

今年1月22日，德拉吉正式宣布扩大资产购买规模，也即全面QE。当时，德拉吉称将从3月起每月购买600亿欧元资产，持续到2016年9月，若欧元区通胀回升接近2%则会停止购债。如果以购债持续到明年9月计算，QE总规模接近1.2万亿欧元。

由于欧洲央行的购债规模可能超过了一些国家的债券发行规模，这意味着欧洲央行需要从市场中购买债券。分析人士预计徳拉吉可能面临如何说服投资者出售债券的难题。对此，德垃吉称上述担心多余，美联储和英国央行也推出过QE，曾面临类似问题。不过，他也指出，欧元区政府发行的债券有超过一半为欧元区以外国家所持有，这增加了操作的复杂度。

德垃吉表示，QE将有助于支持欧元区经济。经济危机过后，欧元区经济停滞增长。不过近期数据显示，欧元区经济在改善。预计QE推出后，经济将复苏，最终逐步变强变大。

徳拉吉对未来经济前景表示乐观。他表示，经济中还存在风险因素，但受欧元区宽松的货币政策和低油价提振，这些风险已接近消退。此外，欧央行推出QE，减小了因油价下跌而带来的通缩风险。欧央行在正式购买政府债券之前，欧元区借贷环境就已变得宽松，经济也开始有了起色。

德垃吉肯定了宽松货币政策的效果，称宽松政策正传递到经济。去年四季度欧元区经济增速好于预期，消费者和企业信心正在改善，借贷环境已出现相当明显的改善。欧洲央行的目标正在逐渐实现。不过，德垃吉承认信贷仍然疲软，将其解释为经济周期的原因。

每个季度，欧洲央行都会公布一系列经济数据预测。3月会议上，欧央行将今年经济增速上调到1.5%，高于去年12月时预期的1%。欧央行认为，随着QE项目推出，2016年欧元区经济增速有望达到1.9%，2017年达到2.1%。

对于通胀前景，徳拉吉表示欧元区核心通胀率仍然处于低位，未来几个月欧元区将出现极低、甚至是负值的通胀。鉴于油价下跌，欧央行下调了今年通胀预期。欧央行将2015年通胀预期从0.7%下调至0.0%；将2016年通胀预期从1.3%上调至1.5%；预期2017年通胀率为1.8%。欧央行上调未来两年通胀预期，表明央行认为所推出的刺激措施已足以将通胀提振到目标水平。欧元区2月CPI初值为同比萎缩0.3%，且连续三个月为负，显示出该地区的通缩风险。

与以往一样，德垃吉呼吁欧元区政府加快经济改革步伐，称迅速、可靠有效的结构性改革至关重要，这将有助于提高欧元区长期经济增长，并鼓励企业和高收入人群进行投资。他警告结构性改革步伐放缓将拖累欧元区经济增速，不应因欧洲经济数据略有起色和欧央行推出QE而感到自满。

在希腊问题上，徳拉吉指出，欧央行已借款给希腊1000亿欧元，向希腊提供的贷款占其GDP的比重为68%。徳拉吉称，“你真的可以说欧洲央行是希腊的央行”。目前欧洲央行不能购买希腊债券，也不能买塞浦路斯债券。

欧央行未恢复希腊国债作抵押品时享有的信用评级豁免权。德垃吉称，欧央行这么做，是因为希腊政府还没有采取具体政策行动；不过，未来在条件满足时，欧央行将恢复希腊的信用评级豁免权。欧央行可能于6~7月开始购买希腊国债。徳拉吉同时宣布，欧央行将希腊银行业的紧急流动性援助限额提高5亿欧元，希腊可享有的紧急贷款总额达到688亿欧元。

欧央行本次会议远离其大本营法兰克福，在塞浦路斯首都尼科西亚举行，包括19个欧盟成员国的央行行长和六位欧洲央行最高层官员出席了会议。

德垃吉讲话期间，欧元一度小幅回升，但此后下挫，欧元兑美元跌破1.10重要关口，刷新11年新低。北京时间周五凌晨，欧元自低位缓慢拉起，跌幅收窄。