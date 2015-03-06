全球贵金属：中国计划今年推出人民币黄金定盘价

据知情人士透露，中国计划今年推出人民币黄金定盘价，该定盘价将通过交易所交易确定。中国作为全球第二大黄金消费国，正力争在黄金定价方面获得更大话语权。

一位直接参与此事的业内资深人士对路透表示，中国黄金定盘价将源于上海黄金交易所将新推出的1千克合约。

中国也是全球最大黄金生产国。中国认为，这样的市场地位理应让它成为价格制订者。在有百年历史的伦敦定盘价因价格操纵丑闻而受到调查之际，中国正在争取定价权。

如果中国的黄金定盘价成功推出，可能给伦敦定盘价带来更大压力，尽管二者有可能并存。目前全球黄金生产商、冶炼厂和央行均普遍使用伦敦定盘价。

“我们需要为国内生产商和国外供应商确定一个人民币金价基准，”该知情人士称，“这个人民币金价基准可作为伦敦美元黄金定盘价的补充。”

消息人士称，为保证定盘价确定过程的透明度，相关的1千克合约每天都将交易几分钟，这解决了人们伦敦定盘价的一个比较大的不满之处；另外，交易所将结算所有这些交易。

得到国际广泛接受的阻碍之一在于，人民币没有实现完全自由兑换。

一家全球性黄金银行的另一位消息人士称，交易和结算可能都使用离岸人民币，以便让外资银行和其它供应方能够参与，但估计起初只有国内机构参与。

中国已经采取了一些努力，旨在促进人民币自由化，鼓励境外机构参与国内市场，特别是黄金市场。

处在黄金定价权之争前沿的上海黄金交易所于2014年9月在上海自贸区启动国际板，首次允许外国投资者交易以人民币计价的合约。

该交易所还为外国投资者开设了白银期货交易，并启动黄金期权交易试点。

去年，中国加紧提高对黄金定价的影响力，而与此同时伦敦金定盘价由于受到操纵，正受到监管机构的审查。

为了使伦敦金定盘价确定过程更加透明化和电子化，诞生了一家新的管理机构，指标格式也重新修订，并将于下月上线。