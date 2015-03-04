俄罗斯颓势拖累全球汽车巨头销售业绩

3月4日消息，正在瑞士参加日内瓦车展的全球汽车行业领导人在周二表示，俄罗斯汽车市场可能要五年时间才会从该国的经济和政治动荡中复原。

捷豹路虎的首席执行官拉尔夫-斯佩思（Ralph Speth）在接受CNBC访问时说，俄罗斯的销售“慢慢，慢慢，慢慢地向下”，与乌克兰之间的冲突以及汇率的波动是引发忧虑的原因。

拉尔夫-斯佩思说，“总体上，我认为俄罗斯是引发疑虑和不安的因素，但是这应该是一个短期的因素。我绝对相信，我们会看到俄罗斯和乌克兰的复苏，但是相比我们自己，我更担心的是生活在当地的人。”他还强调，英国市场“非常强，欧洲市场虽然稳固，但是也是在一个较低的水平”。

日产欧洲公司的主席保尔-威尔考克斯（Paul Willcox）说，他也认为俄罗斯的销售量会有下降，2015年的业绩可能从目前预期的230万辆减少到180万到190万辆，可能需要四到五年才会恢复过来。他说，“我们会看到市场的萎缩，很显然所有人都被汇率的变动所影响，但是我们在俄罗斯是有长期投入的，我们认为俄罗斯的潜力是巨大的。”

欧洲汽车制造商协会在上个月发布的数据显示，欧洲市场的汽车销售量在1月有6.7%的强劲增长至接近100万辆，是连续第十七个月增长。但是在俄罗斯，情况就完全不是这样了。

数据显示，大汽车制造商在俄罗斯的销售量均有下降，由于西方世界的制裁以及油价的下跌，俄罗斯正在接近一次经济衰退，卢布的汇率也在过去12个月中大跌近一半。

经济上的动荡压制了消费需求。游说团体欧洲商业协会的报告显示，俄罗斯轿车和轻型卡车的1月销售量有24%的同比下降。会计师事务所普华永道认为，2015年全年的销售量可能会下降35%。

俄罗斯糟糕的销售表现也迫使很多汽车巨头修改了各自的欧洲盈利预期。福特汽车公司在1月宣布，2015财年欧洲市场的亏损额可能高于之前提出的2.5亿美元的预期，主要原因是“俄罗斯市场的冲击”。