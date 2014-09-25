MetaQuotes软件公司在阿拉伯地区设立了新的代表处

我们很开心的宣布，鉴于公司的地理扩展，再次建立了一个新代表处。MetaFintech LLC 已经成为公司的官方代理，位于中东地区- 迪拜，阿拉伯联合酋长国，最大的国际商业中心。

MetaFintech公司将开展出售和技术支持MetaQuotes软件公司的所有产品 - 交易平台MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 以及 “TeamWox”企业自动化系统。公司将把南亚地区作为目标。那里所有从事操作的交易商和银行，都将是我们的潜在客户。





MetaQuotes软件公司首席运营官Gaies Chreis表示“现在越来越多的交易公司建立在阿拉伯地区– 因此，决定扩大公司的影响力和本地区存在的合作范围是绝对必要的。我们必须接触我们的客户。公司发展迅猛并且其在迪拜的存在也将会有利于我们在南亚区域合作联盟的国家中的扩展活动。”

“在 阿拉伯地区，中东的瑞士地区，我们非常骄傲地能够迎合交易商的要求，- MetaFintech Manoj Choudhary主管表示。 - 这些平台已经超出了只是金融市场“交易程序端”的范围。现在交易商需求功能更强的包含提高交易者能力的多种服务的生态系统。这个系统能够有利于整个活动范 围，从 自动复制交易 到使用来自指定应用商店的自动交易的能力。因此，优先为MetaQuotes软件公司提供优质和专业的服务，因为我们的客户应该在世界各地享有本地服务和专家帮助。”

在不远的将来MetaQuotes软件公司会计划宣布在南非共和国设立另一家代理处。