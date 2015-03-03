全球十大银行卷入贵金属操纵案美监管部门展开调查

3月3日讯——美国司法部和美国商品期货交易委员会正在就涉嫌操纵贵金属市场对高盛、摩根大通等10多家银行展开调查。这项调查主要聚焦黄金、白银、铂金与钯金的定价机制以及贵金属衍生品交易。

《华尔街日报》引述消息人士的话指出，美国司法部正在针对银行操纵此类贵金属定价展开调查，负责监管商品期货、期权及衍生商品交易的美国商品期货交易委员会(CFTC)则就此案启动一项民事调查。

根据路透社此前报道，CFTC去年11月曾宣布对花旗银行、汇丰、摩根大通、苏格兰皇家银行以及瑞银重罚，总金额超过14亿美元，藉此惩罚他们意图操控汇率的不当行为。

汇丰控股2月23日在其年报中披露，CFTC向其发出一张与贵金属交易相关的传票。汇丰控股还称，美国司法部去年11月份向其寻求与这宗反垄断调查相关的文件。该行还称，这两家机构的调查“处于初步阶段”，并称正在配合美国监管机构的调查。

汇丰控股并不是惟一一家受到调查的金融机构。《华尔街日报》引述一位知情人士的话称，包括加拿大丰业银行、英国巴克莱集团、瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通、法国兴业银行、南非标准银行集团和瑞士银行也都牵涉其中。

铂金和钯金主要用于珠宝首饰，也广泛用于汽车制造业。2013年全年铂金和钯金的总需求量分别为800万盎司和960万盎司，而且在汽车行业的使用需求不断上升。而黄金、白银的价值及作用更不言而喻。

由于定价机制尚不完善，银行等机构的违规“钻空子”行为无法规避。英国《金融时报》报道称，咨询机构Fideres合伙人阿尔伯托·托马斯去年7月在英国议会财政部特别委员会作证时指出，整个黄金定价过程是有瑕疵的，因为信息会持续外泄给交易商以及客户。他说，基本上整个定价过程很有可能引发内线交易，因为外界无法进行稽核且数据也不透明。

汤森路透金属研究和预测中心主管罗娜·康奈尔也在作证时指出，参与黄金定价的银行可能有利益冲突嫌疑，因为他们一边帮客户买卖，一边又替自己交易。

彭博社2014年3月曾报道称，根据纽约大学斯特恩商学院教授罗莎·阿布兰特斯·梅茨、穆迪常务董事艾伯特·梅茨联手草拟的研究报告，伦敦黄金定价恐已遭相关银行操纵长达10年。

黄金定盘价会对价值数万亿美元的黄金及其相关金融合约造成影响，操纵价格的恶劣影响可想而知。

《华尔街日报》指出，这不是外界首度质疑银行在贵金属定价机制中所扮演的角色，此前的调查主要是在欧洲，但监管部门因未发现相关机构行为不当的证据而不得不取消调查。

不过，高盛、汇丰、南非标准银行集团与德国化工巨擘巴斯夫(BASF)因被控共谋操纵铂金与钯金价格，自去年11月起就面临调查。

根据彭博社去年11月的报道，原告珠宝商、主要从事铂金和钯金及其衍生品买卖的Modern Settings LLC在2014年11月24日提交给美国曼哈顿联邦法院的申诉称，上述4家公司涉嫌暗中勾结并分享客户买卖订单等机密的、非公开的信息，从而抢先得知钯金和铂金的价格走势并获利。

Modern Settings LLC称，由于汇丰和高盛等的“操纵”行为，导致该公司买入相关产品后蒙受数百万美元的损失。Modern Settings在这项集体诉讼中要求这4家公司作出赔偿，但并未指明具体金额。

在伦敦银行间拆借利率(Libor)操纵丑闻和全球外汇市场汇率操纵案相继曝光之后，监管机构已经开始加强对黄金定价盘以及其他金融指标的监督。

英国金融市场行为监管局(FCA)2014年5月重罚巴克莱2600万英镑，原因是该行某位选择权交易员涉嫌操控伦敦黄金定价。

而从去年开始，设定每一种贵金属“定盘价”的程序已经得到了改革。

自1919年起，伦敦黄金定价盘由巴克莱、汇丰、法国兴业银行和加拿大丰业银行和德意志银行协商敲定。上述5家银行每天通过电话会议，根据各自的买卖盘价格，分别报出买入和卖出价格，并据此定价。批评者认为，这样的定盘过程容易受到操纵。

不过，去年11月7日，伦敦金银市场协会(LBMA)宣布，由伦敦洲际交易所(ICE)接管此前长达95年的伦敦黄金定价机制，作为黄金基准定价的第三方管理机构。而历经117年的现货白银定价基准——伦敦白银定价盘已经于2014年8月由芝加哥大宗商品交易所通过电子定价平台取代。