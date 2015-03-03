昨日港股环保新能源板块获热捧

2日港股市场上与环保概念相关的股票全线上涨。分析人士指出，近一周来这些股票已经开始企稳回升，摆脱了此前的调整态势。

燃气的各项污染物排放要比石油、煤炭低很多，市场预计天然气行业也将成为未来政府重点扶持的对象，因此当日燃气板块普涨。新奥能源、京能清洁能源、华润燃气涨幅超过5%。

由于市场预期关于污水治理的“水十条”可能很快推出，2日水务和固废股也被市场追捧，北控水务投资上涨4.15%，桑德国际上涨5.16%，东江环保上涨7.95%。

新能源板块当日同样受到投资者的青睐。其中光伏板块中的保利协新能源上涨5.38%，汉能薄膜发电上涨5.09%。风电股板块中新天绿色能源上涨9.27%，中国风电上涨4.49%。

机构看好投资前景

多家机构在2日纷纷发表看法看好环保概念股短期前景。瑞银集团指出，环保议题在往年的两会中往往成为焦点，今年也不例外，加之中国央行刚刚降息，对整体市场气氛以及环保股都将具有正面催化作用。

分析人士指出，内地可能会加大对新能源车的扶持力度，2日新能源车板块也普涨，比亚迪股份上涨4.44%，五龙电动车上涨1.03%，东风集团上涨1.78%。

瑞信集团表示，对于污染治理，相信两会将有新政策推出，其中应会包括促进发展新能源汽车的内容。具体到个股而言，瑞信指出，由于比亚迪是新能源车龙头，有28%的市场占有率，料会成为主要的受惠者。预计在2015年，该公司60%税前纯利来自新能源车，维持其“跑赢大市”评级，目标价维持72港元。在香港上市同业中，吉利(00175.HK)也可能受惠于新能源车，料其新能源车贡献将分别占2015年及2016年盈利的8%及15%。

美银美林则强调，除预计治污可提振新能源车需求外，新能源车还将成为最受惠于央行近期降息的板块之一。

随着投资者憧憬中国内地治理污染等政策将加码，相关行业将迎来更多的投资，22日港股市场中的环保水务、新能源、电动车以及燃气等板块强势上涨，多家机构分析师也发布研报看多。