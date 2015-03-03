惠普出价27亿美元收购Aruba网络

北京时间3月3日凌晨消息，惠普公司周一宣布，将以27亿美元的出价购买企业无线网络服务供应商Aruba网络公司，以扩大在移动市场的业务触角。

惠普对Aruba网络的出价是每股24.67美元，相比后者上周五的收盘价有1%的折扣。在媒体对可能的收购交易进行报道之后，Aruba网络的股价迅速涨至近两年的最高水平。包括现金和债务在内，惠普公司对Aruba网络的估值大约是30亿美元。

惠普公司主席兼首席执行官梅格-惠特曼（Meg Whitman）表示，本次交易将会把Aruba网络的无线移动解决方案与惠普的分组交换业务进行结合，使得公司可以提供最安全的网络解决方案，帮助企业更轻松地配置下一代无线网络。

康托菲茨杰拉德的分析师认为，考虑到包括2010年27亿美元收购3Com公司等多笔交易在内的网络市场业务推进步骤，拟议中的并购将完善惠普的网络投资组合。不过分析师也指出，对惠普而言，更好的选择其实是在云以及大数据软件相关的开发商。

瑞穗证券美国公司的分析师则是指出，虽然Aruba网络有强劲的收入增长，但是交易不太可能解决惠普本身的增长问题。这些分析师认为，Aruba网络的收入在惠普的总体收入中可能只有不到2%的占比。

合并后的无线网络服务业务将由Aruba网络的首席执行官多米尼克-奥尔（Dominic Orr）以及首席策略和技术官科尔迪-梅尔科特（Keerti Melkote）负责。两人将向惠普企业集团主管安托尼奥-纳瑞（Antonio Neri）汇报工作。

交易已经得到双方公司董事会的批准。

惠普公司在2014年10月公布了将个人电脑和打印机业务与被视作增长引擎的企业硬件和服务业务拆分的计划。惠普公司在包括服务器和个人电脑在内的企业硬件业务中有强大的市场地位，但是对于云软件和移动计算等新的，几乎还没有涉足的领域而言并没有帮助。此外，应该是未来增长方向的软件业务的销售收入下降，也凸显了惠普所处的困境。