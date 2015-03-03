中国经济一年间：立体布局国际市场

刚刚过去的2014年，全球经济动荡加剧，美国退出量化宽松，欧盟、日本经济持续不振，新兴市场危机频现。原油等大宗商品价格暴跌，各国竞相货币贬值，全球贸易景气低迷。作为世界最大的货物贸易国，中国也经历了这场贸易寒冬的侵袭，2014年第一个季度中国出口下降了6.1%，给开年之初的中国经济蒙上了一层阴影，一方面中国经济长期依赖海外市场，出口下滑势必影响国内众多企业的生产经营，影响经济增长和就业；另一方面原有的出口模式和出口品种必须要随着国际市场的变化做出调整。2014年，在严峻的挑战面前，中国对外贸易展开了战略性的全新突围。

“一带一路”串联亚欧大陆六十多个国家 开启互利双赢新局面

2013年9月，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦时首次提出构建“丝绸之路经济带”的设想。2013年10月，习近平在出席APEC领导人非正式会议期间提出了中国愿同东盟国家加强海上合作，共同建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议。一带一路的战略构想，在2014年开始进入规划建设阶段。

2014年3月，国务院总理李克强在《政府工作报告》中介绍2014年重点工作时提出，要抓紧规划建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，推进孟中印缅、中巴经济走廊建设，推出一批重大支撑项目，加快基础设施互联互通，拓展国际经济技术合作新空间。为实现这一目标，2014年，李克强总理甚至也成了第一推销员。

国务院总理李克强：你们的机车车辆可以说是代表作，我每次出访都要向国外介绍你们的产品，中国的南车可以代表中国，代表中国装备，让我们先进的装备走向全球，誉满全球，谢谢大家。

打开世界地图可以发现，“一带一路”是世界上跨度最长的经济大走廊：发端于中国，贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域，东连亚太经济圈，西接欧洲经济圈，沿线共有六十多个国家，覆盖约44亿人口，占全球总人口的63%，经济总量约21万亿美元，占全球经济总量的29%。

“一带一路”还是世界上最具发展潜力的经济带：沿线大多是新兴经济体和发展中国家，普遍处于上升期，它们在公路、铁路、建材、通讯等众多产业有着巨大需求，而这些产业恰恰又是中国产能丰富、技术领先的优势产业。无论是从发展经济、改善民生，还是从应对金融危机、加快转型升级的角度看，中国与一带一路沿线国家的合作都有着巨大的互补性。

商务部部长高虎城：亚洲和"一带一路"国家，绝大部分对基础设施的需求，是一个不争的事实。

“一带一路”的概念一经提出，立即引起全球高度关注和沿线国家的积极响应，沿线的60多个国家中目前已有50多个国家积极响应并要求参与共建。中国也已与多个国家签署了相关协议，一批重要项目已经或即将启动。这一跨越时空的宏伟构想，承接古今、连接中外，赋予了古老丝绸之路崭新的时代内涵，被誉为是一个高瞻远瞩的战略构想、一条和平发展的共赢之路。

2014年12月，中国丝绸之路基金会组织的首届丝绸之路国际文化论坛在哈萨克斯坦举办，让主办方没想到的是哈萨克斯坦总理突然送来贺信，当晚哈萨克总理又来到丝绸之路音乐会的现场，亲自聆听了来自中国的音乐《红楼梦》。

中国丝绸之路基金会理事长金永生：我们现在收到更多的想参与的国家，我想这样至少会在十几个国家来参加到我们的论坛当中。

一场在境外举办的普通文化交流活动，竟然吸引了所在国的总理参加，这充分表明了中国所提出的一带一路战略构想对于沿线国家的吸引力。而作为一带一路商业活动的践行者，许多中国企业的负责人，对于这一点则感受得更加清晰。

中国铁建股份有限公司董事长孟凤朝：渴望建设铁路的呼声是很高的，有60来个国家有意建设铁路

中国南车株洲电力机车有限公司董事长周清和：一个双赢的结局，推动它的民生工业的发展。

“一带一路”之所以有如此大的吸引力，原因就是它和传统的经贸合作模式有着显著的不同。中国利用自己的优势产能和丰富的外汇资产，帮助沿线国家大力发展基础建设，同时通过先进产业输出帮助它们加快工业化进程，改善所在国的居民收入水平。而所在国的工业发展和民生水平得到提升之后，中国与它们的经贸合作可以在广度和深度上拓展出更大空间，一起实现互利双赢的合作新阶段。

中国能源建设集团董事长汪建平：因为你总量比较小，装机比较少，工业由于没有电力开工不起来，这种现象还是很普遍的。我们现在这个集团在“一带一路”沿线国家，我们都有布局。我们也相信下一步，我们会赶上这样一个发展的大潮，抓住这样的机遇，共同为所在国家把电力设施建设好，也有利于把我们国家成熟的产能能够带出去。

一带一路是建立在平等互惠、开放包容基础上的战略构想，中国国家主席习近平提出，希望与沿线国家加强“五通”，也就是政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，共同推进一带一路的建设。为确保相关项目顺利启动，中国政府以真诚务实的态度筹措大笔资金用于项目保障，被称为“资金库”的丝路基金有限责任公司已于2014年12月29日在北京注册成立，并正式开始运行，工商注册登记资料显示，丝路基金注册资本615.25亿元人民币。另外两个两个“资金库”——金砖银行和亚洲基础设施投资银行也正在紧锣密鼓地准备投入运作。

2014年，中国交通建设集团与斯里兰卡签署了《科伦坡港口城特许经营协议》，来加强与斯里兰卡港口和工业园区的合作，复兴海上丝绸之路。中国港湾工程公司与马尔代夫签署了综合基建项目谅解备忘录，为马尔代夫建设机场、填海造地、岛屿连接等交通基础工程及相关配套设施，推动经济发展。12月，中国还与哈萨克斯坦签署《会议纪要》，初步确定了涉及钢铁、水泥、平板玻璃、能源、电力、矿业、化工等领域的63个项目清单。此外，希腊总理表示将支持和参与中方提出的海上丝绸之路、中欧陆海快线建设计划，以便使希腊成为中国产品进入欧洲的主要门户。同样是在2014年，中国和哈萨克斯坦共同出资建设的连云港专用物流基地启用，将开通定期货运铁路线，哈萨克斯坦将扩大对中国的稀有金属、肥料、小麦等出口，从而强化经济基础。就在采访时，巴基斯坦国民议会议长亲自赶到中国交通建设集团，目的就是为了磋商在中国帮助建设瓜达尔港后，如何更好的注入产业，发展经济。

中国交通建设集团副总裁孙子宇：你港口建设起来之后，你是需要有工业、农业、矿产方方面面发展来支撑的，所以我们这个一带一路刚好吻合上了，另外现在他们又提出，希望我们跟他们，帮助他们建设工业区产业园区，就是把中国成功的经验，沿岸开放成功的经验，他们能够引进或借鉴过去，这就是一个最好的呼应，刚好吻合上了我们国家的战略的需求。

以一带一路为抓手，中国用一种更精准、黏性更强的方式把国内市场和国际市场对接起来，把自己的优势产能和沿线国家的迫切需求对接起来，这个宏大战略将深刻地改变中国的对外经贸格局，同时也必将开创更具包容性、开放性和平等化的全球经贸合作新局面。

“一带一路”为中国立体布局国际市场勾画了新的蓝图。除此之外，中国外贸的整体格局也在2014年发生了深刻变化，8亿件衬衫换一架飞机，是曾经的中国外贸的真实写照，当时中国的工业水平较低，因此大量的外贸出口是以劳动密集型的服装、鞋袜、小家电为主。而现在的中国制造，已经有了全新的形象。

中国制造告别“8亿件衬衫换一架飞机” 全新形象挑战机遇

这是安哥拉万博段的铁路竣工时的场景，10万安哥拉人民兴奋地追逐着，奔跑着，他们憧憬这条中国人修建的铁路能够改变安哥拉的贫困面貌，能够改善自己未来的生活。26年的内战，摧毁了安哥拉原有的本格拉铁路，这成为制约这个国家经济发展的重要瓶颈。

安哥拉国家铁路局局长若理奥?邦古：所有的都被摧毁，不知道该怎么建。

最终，是由中国铁道兵转制的中国铁建冒着沿线1000多万颗地雷的风险，在2014年建成了这条贯穿安哥拉东西部的铁路，但中国铁建的30多名员工也牺牲在了雷区。这条铁路建成后，极大地改善了安哥拉东西部物流难以流通的现状。2014年1月，中国铁建在海外修建的第一条高铁土耳其高铁伊安高铁主体工程宣告完工，土耳其首都安卡拉和伊斯坦布尔两大城市之间每天的铁路客流量，从4000人增加到25000人以上。2014年11月，中国铁建又和尼日利亚签订了中国企业中标最大规模海外铁路项目——1400公里的尼日利亚沿海铁路。

中国铁建股份有限公司董事长孟凤朝：这个项目的建设，可以极大带动中国装备出口，仅施工机械、钢材、机电产品等设备的金额就接近40亿美元。此外，建设期间可以提供近5万个直接就业机会，15万个间接就业机会。

以前，中国的出口商品主要以劳动密集型的服装、鞋袜、小家电为主，而现在，装备制造业已经成为中国出口商品中的主力军。2014年，我国机电产品出口8.05万亿元，占出口总值的比重为56%，其中装备制造业出口额高达2.1万亿元，占全部产品出口总值的17%，电力、通信、石化、航空等大型成套设备出口呈快速增长势头，而当年纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品出口为2.98万亿元，占出口总值的比重仅为20.7%。

目前中国铁路装备出口到80多个国家和地区，铁路机车出口额达40亿美元，占到全球市场份额的10%。中国装备制造业不仅在发展中国家热销，2014年还频频打进发达国家的市场。2014年10月，美国马萨诸塞州交通局正式批准向中国采购284辆地铁车辆，装备波士顿红线和橙线地铁，这是中国轨道交通装备企业在美国面向全球的招标中首次胜出；两个月后，在中国国家主席习近平、南非总统祖马的共同见证下，中国南车与南非国有运输集团签署了轨道交通装备合作协议备忘录。按照协议，两家公司将在南非成立由中国南车控股的合资公司，研发、制造并维护南非和其它地区主要的铁路设备部件。这意味着中国轨道交通装备不再是单纯的产品出口，而是将制造能力逐步向外转移。中国南车的这一投资将推动南非迅速成为电力机车制造大国。

中国南车株洲电力机车有限公司董事长周清和：对于南非政府来讲，它这个整个产业技术平移以后，它的制造水平立马就上升到国际上的同等水平。

中国南车的产能向外转移，也将为自己创造更多的发展机遇。目前南非拥有超过2万公里传统铁路和1万公里电气化线路。超过1000台的电力机车和700台的内燃机车需要更新换代。根据南非铁路中长期发展规划，20年内将用130亿美元建成遍布全国的铁路网。中国南车与南非本地公司的合作将为南车带来持续不断的订单。

在轨道交通装备之外，2014年中国企业在电力装备的出口方面也取得靓丽的成绩单。通过60多年的努力，中国已经在核电领域具备完整的产业链，拥有100%安全、完全自主知识产权的第三代核电机型——“华龙一号”。中国在核电领域的优势产能和优良性价比，引得许多国家向中国企业抛来橄榄枝。目前，全球已经有15个国家提出希望与中国在核电领域进行合作。

中核集团副总经理吕华祥：他们都是主动愿意来找我们的，因为我们中国有自己的技术；我们国家有很强的融资能力，同时我们现在国际影响力，现在可以说在世界上日益增强。

2014年6月，中国总理李克强和英国首相卡梅伦发布联合声明，将在核电领域展开合作；2014年7月，在中国国家主席习近平和阿根廷总统克里斯蒂娜的共同见证下，中阿双方签署了“关于合作在阿根廷建设重水堆核电站的协议”，2015年2月，这个核电协议正式签署，总金额128亿美元，这是中国核电企业首次在国际市场竞争中取得商业性的成功。凭借着优良的性价比，中国核电企业在国际竞争中信心满满。

中核集团副总经理吕华祥：我们可以做到比世界上大约低10%左右吧。

除了核电之外，中国的常规能源在全球市场的布局，也在2014年得到全面推进。

中国能源建设集团董事长汪建平：发展中的大国，如果要赶上中国人均的装机水平的话，大概还需要建设16亿千瓦的电力装机，而2014年年底咱们国家的装机是13.5亿千瓦。

目前从阿根廷的总统水电站、省长水电站，到波黑图兹拉火电项目、缅甸装机容量最大的耶涯水电站，中国企业不断以合理的价格、最好的质量，为一个个发展中国家提供强劲的发展动力。常规电力领域的合作也不断带动中国相关装备产品走向海外市场。在埃塞俄比亚水电项目中，中国产的盾构机被优先采购，打破了国际市场垄断。约旦的油页岩项目，使用了中国10万吨的钢材、1万多吨的建材、1000多公里的电缆。

中国能源建设集团董事长汪建平：我们电力建设的能力，我们电力设施的水平已经处在国际的前列。无论是电网，我们有特高压、交直流、火电，我们有超超临界的基础，性能非常好。

中国装备制造业2014年在海外市场的突飞猛进，离不开中国政府的全方位扶持。2014年李克强总理多次在国务院常务会议上布署支持中国装备“走出去”的综合措施，要求在金融、法律、领事等各方面帮助中国企业在海外拓展市场。李克强强调，要拓宽融资渠道，探索PPP(政府与社会资本合作)、BOT(特许权协议)等投融资模式，还要推进外汇储备的多元化运用。李克强说，中国的外汇储备量太大，如果光买其他国家的国债，年底只能赚少许利息，还不如配合运用，支持中国装备‘走出去’，推动产业转型升级、更好改善民生。中国今天已经走到一个新的阶段：要从过去生产消费品的“世界工厂”，升级为向世界提供先进装备的重要基地。让中国企业和产品在国际市场接受更高水平的检验，在激烈竞争中提质增效升级。

人类社会全面进入信息时代，装备制造业在信息领域的竞争最能代表一个国家装备业的发展水平。2014年，以中兴、华为为首的中国通讯设备企业在全球市场开疆拓土，不仅在发展中国家捷报频传，而且还挤进了许多发达国家的市场。

中兴通讯股份有限公司新闻发言人戴澍：包括日本、印度，包括发达国家，我们也布置这种4G技术。这种技术的普及也带动了中国的技术标准逐渐走向全球，输出中国的软实力，这在通讯行业以前是不可想象。

目前中兴通讯在全球有107个分支机构，服务于全球160多个国家和地区。中国企业靠自己领先的技术优势取得当地消费者的信任。在印度，通信费用曾经非常昂贵，普通百姓无法使用，但中国企业进入后，如今移动通讯已经成了每一个普通家庭的基本配备。目前，中国自主研发的4g技术，也在中国创造的贸易新格局下，开始进入更多的国家。

中兴通讯股份有限公司新闻发言人戴澍：泰国东南亚这些国家，包括中亚这些国家，很难享受高速的4G服务，实际这都是一个很好的商机。从无线通讯业务角度看，这些国家就有很大的发展空间。

无论在全球的哪一个市场，中国制造的形象正在发生显著变化，中国制造不再是廉价、倾销的代名词，伴随着中国电子、能源、装备制造、高铁、各种重大工程等领域的不断拓展，因此中国制造正逐渐呈现出高端化的形象特征，中国出口的装备制造产品正帮助进口国提升工业化水平、改善人民生活福利、发展当地经济方面发挥着越来越大的作用。

中国交通建设集团副总裁孙子宇：包括在非洲一些国家，它的失业率达到50%，说明没有充足的年轻的劳动力，这本身是一个资源。所以你工业区的建设，你光建工业区不行，还有配套的一些培训的学院，给它技能进行培训，那么既解决了就业问题，又为进入园区的企业提供了一个源源不断的有技能的劳动力，你最终经济发展了，国家的税收也上去了，所以最终获益的，还是这个国家的老百姓。

中国的装备出口不仅帮助众多的发展中国家、发达国家增强了能源、交通、通讯等领域，特别对发展中国家，更是奠定了未来工业发展的基础。在合作中，中国各种装备的出口，也有效地消化了中国的优势产能，逐步带动中国各种产业的转型升级。而2014年，从中国与世界各国的合作看，越来越多的国家认同合作共赢的发展理念，并且在一系列的装备领域展开合作，而面对全球庞大的市场，中国也开始进行国际贸易新规则和新标准的打造。

中国打造国际贸易新规则 超过美国成全球吸收外资第一大国

2014年中国实际使用外资1 1 9 5 .6亿美元，这是2003年以来中国吸引外资首次超过美国成为全球吸收外资第一大国；还有一个更靓丽的成绩是，2014年中国对外投资规模达到1400亿美元左右，首次超过利用外资的规模，成为资本的净输出国。2014年,中粮集团分别以15亿美元和12.9亿美元，收购了新加坡来宝和荷兰尼德拉两家农业领域公司51%股权；联想集团则以29.1亿美元收购美国摩托罗拉手机业务，成为全球第三大手机制造商；国家电网公司以21.01亿欧元收购意大利存贷款能源网公司35%股权；复星国际公司以12.7亿美元收购葡萄牙一家保险公司。

据统计，2014年中国对外直接投资主要在租赁和商务服务业、采矿业、建筑业、制造业、交通运输等１５大类，中国企业的海外投资，正不断改写全球贸易格局。

2015年1月，美国总统奥巴马在国庆咨文中发表了一段引发争议的讲话，他说：“中国想制订规则，以发展这个世界上经济增长最快的地区，这是美国不能允许的。”然而中国作为全球第一大贸易国，第二大经济体，第三大对外投资国，谁又能做到从世界经济的格局的规则制订中把中国排除在外呢？没有中国的参与，又如何保证全球经济的完整、公平与公正呢？

商务部部长高虎城：没有中国的参与，事实上是不可能形成全球化的一种全球普遍的规则。