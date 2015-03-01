外资撤离成中国经济梦魇

羊年前后，著名外企如微软（Microsoft）、星辰（Citizen）、松下（Panasonic）、日本大金（Daikin）等纷纷撤离中国大陆，将工厂迁往东南亚或回流本国，凸显中国经济出现严重问题。有财经分析人士认为，中共经济泡沫严重，外资晚跑不如早跑。

80年代起，在中共政府的优惠政策吸引下，大批外商包括港资、台资等进入中国市场，“先占市场再寻求最大利润”。到90年代，世界500强几乎都来华投资，并以惊人速度完成“跑马圈地”的过程。据今年1月29日中共商务部数据显示，2014年在中国进出口总值中，外商投资企业的贡献占55.48%。而香港对大陆的投资额更占内地吸收外资总额的68%。

不过，如今外企风光不再。自2008年金融海啸后出现一波外企撤出潮，2015年，在中国经济大幅放缓、制造业衰退下，知名外企加剧撤资大陆，香港首富李嘉诚亦一早抛售中国和香港资产，投资海外，更将旗下公司迁册海外。外企“中国梦”破碎背后，亦折射出中国经济的颓势和复杂的政治环境。

Citizen微软等外企纷撤出

中国新年前夕，日本知名钟表制造商星辰（Citizen）在中国的生产基地──西铁城精密有限公司宣布清算解散，千余名员工一夜间被解除劳动合同。

与此同时，矽谷科技巨头微软公司（Microsoft Corp.）计划关闭诺基亚东莞和北京工厂，并加速将生产设备运往越南工厂。微软在东莞和北京两地关厂，共将裁员9,000人。

其它一些知名外资企业，如松下、日本大金、Sharp、TDK等计划将制造基地回迁日本。Uniqlo、富士康、船井电机、三星电子等纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快了撤离中国大陆的步伐。

“外资撤离潮还会继续，而且3、4年前已经在发生了。”瑞信董事总经理、首席经济分析员陶冬对外企撤资大陆并不觉得奇怪。“我觉得这是中国制造业竞争能力下降的一个基准，折射中国这几年在成本上，包括工资的上涨，包括一些政策方面的改变，只是到今天这段时间比较集中的一个爆发期。”

他补充说：“从这几年东莞的萧条就可以知道，现在东莞留下来的企业只有它最辉煌时候的两成。”

商会：港企基本都是蚀本

外资龙头也撤出，在大陆设厂的港资企业日子更加难过。在东莞大朗开五金厂的香港中小型企业联合会主席刘达邦说，实际上萧条从2008年就开始，东莞高峰期保守估计有港资工厂约八千家，近年已剧跌至六千家。而珠江三角洲一带最多时有5万家港企，近年来已逐步淘汰至2、3万家。预计今年再有约3%港企面临倒闭或者迁移的困境。

“订单不足，外围市场不理想，欧洲货币、日元跌，购买能力差。虽然美国经济复苏很好，但不代表来中国下单。在过去人民币升值，工人很难招聘的情况下，中国竞争力弱了，现在落单去其它东南亚国家，越南抢走了很多单。”刘达邦说。

“以前高利润年代已经结束”，进入中国大陆投资20年的刘达邦指，目前在大陆的港企基本上都是亏本，“能够维持已经不错，有3-5%的利润就开心到不得了”。

他表示，已经将市场重点从大陆市场转向海外，过去两年已经部署在美国参展。他坦言，李嘉诚早前撤资是一个风向标，“其实李先生他那边的企业业务，他早就全世界都有，可能他现在最近这三几年着重在外国的投资，比起在国内投资多了，这个不奇怪，可能他本人不看好国内市场。”

李嘉诚撤资迁册风向标

香港首富李嘉诚近年来不断抛售大陆、香港资产后，大举部署海外投资，今年1月9日他突然宣布重组，注册地从香港迁至海外。除了经济因素外，外界普遍认为亦和目前的政治环境有关。

昨日在长和系业绩会上，有记者问到内地楼市，李嘉诚说：“坦白讲，内地控制物价、供求，但有一点大家没有看到，就系中央未试过对贪污这么认真（对待）。”他不愿意回答自己和中央的关系是否出现变化。

李嘉诚近几年已经大举进军海外，承认海外投资机会很多，说自己30几年前到外国投资，很多行业都有赚钱的机会，“比如火车，香港没有火车给你投资。”

大陆知名财经分析员牛刀认为，李嘉诚的选择是一个风向标，“会有大量富豪跟随他的脚步，撤资大陆和香港。”

同时，借贷难、请人难，中共政策多变，加上反贪等政治环境的不确定，令外企“逃”在当前。

刘达邦透露，曾经试过在当地以购买的土地作抵押，想向银行贷款500万人民币用于工厂营运，但银行按揭非常保守，审批程序相当复杂甚至离奇，连法人代表的妻子、父母都要签名同意，而且利息高达9-10厘，比香港约4-6厘的利息高出不少。“在国内借款，还要把家人拉下水，这个非常不习惯。”

若要撤资，亦需要一大笔钱，即使申请破产结业，也困难重重。刘达邦说，很多港资企业申请结业，却遭到中共当局处处刁难，而且程序繁复，各个政府部门关关都要给钱，“要遣散员工，很大笔开支，税局、海关、环保全部都要搞定以后，才能结业。”

东莞百家工厂或倒闭

外资撤走令大批中国代工企业失去订单，被逼关闭。上月，手机零件制造商东莞市奥思睿德世浦电子科技老板欠债1.35亿元人民币“走佬”，400名员工失业。从事杂牌手机制造的东莞兆信通讯因资金链断裂倒闭，一千多名员工失业，董事长高民自杀。

业内人士估计，新年前后东莞至少还有上百家大型工厂倒闭或停产。此外，被称为制造业之都，以生产制造眼镜、鞋子、打火机闻名世界的浙江温州，也正逐渐失去光环。

专家：外资趁早撤离

分析人士认为，2015年大陆经济存在资金外流、制造业不振、房地产业下滑、外资撤离等四大负面因素，令中国经济面临严重衰退。

大陆知名财经分析员牛刀认为，外资撤离大陆，说明对中国经济已经没有信心。其次，中国经济完全是一个大泡沫，泡沫一破，肯定大件事，“这个时候走，比任何时候走都好。”

他举例，美国总统奥巴马在2012年新年国情咨文中表示，计划在中国撤回制造业，2012年撤回比例是39%，2013年撤回70%，2014年撤回100%。美国制造业复苏，就是因为制造业从中国回归。

他指，中国经济至少90%靠外资，中国资金主要靠美元，现在美元大批撤回，人民币大贬，“中国经济非常危险。外资一旦撤离，对中国经济是毁灭性的打击，人才、技术、资金都走了，中国还剩什么？下一步就是大规模的失业和倒闭潮。”

外企留在中国的风险增加

除了经济环境不景，目前外企在中国大陆亦面临政策风险。过去一年，中国刮起一场“反垄断风暴”。2月10日，全球最大手机晶片厂商之一的美国高通公司（Qualcomm），被中共当局开出了60.88亿元人民币巨额罚单。这次宣布裁员9千人的微软，去年底也被指“逃税”，须补缴8.4亿元人民币税款。

自去年8月以来，微软、高通、平治、宝马、佳士拿、三星等至少30家海外企业，纷纷被列入中共当局反垄断调查的名单。英文《大纪元》曾以上述反垄断罚单为例，总结出一个现象：被惩罚的企业都是与中共前党魁江泽民集团有过幕后交易。

如今这些内幕被大陆传媒放料报道出来，例如1995年被指由江泽民亲自牵线进入中国市场的微软，最早由中共官媒披露“非法避税”的消息；英国药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline）行贿江派相关的上海卫生部门官员被曝光后，被罚款30亿元人民币。如德国福士汽车（Volkswagen）的合作伙伴一起集团，接受调查组谈话的管理层合计多达150人，50多名高管落马，长春第一汽车制造厂是江泽民发迹地。

分析认为，这也是这类企业要频频外逃的原因之一，因为当年利益交换的模式已经结束；习近平当局透过反垄断与反逃税打击外企，亦是清理江派要员与亲信的讯号。