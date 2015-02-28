TD：美国GDP增速放缓，和PCE下滑抬高黄金保值需求

2月28日——周五(2月27日)北美盘中，国际现货黄金价格持稳于日高1219.30美元/盎司附近，日线图上有望录得连续第三个交易日上涨，但2月份整体上仍然保持着大约5%的跌幅。

欧市尾盘时段发布的数据显示，美国2014年第四季度实际国内生产总值(GDP)年化季率增速放缓至2.2%，初值增速为2.6%；第四季度个人消费支出(PCE)物价指数年化季率修正值下降0.4%，预期会保持初值0.5%的降幅。

有分析师认为，美国经济增速放缓，美联储(FED)将会在维持0-0.25%的超低基准利率上获得更多空间，投资者对黄金的保值需求将会得到改善。曾几何时，美国经济在过去两年里显著改善，加重黄金多头对美联储会加息的担忧情绪，进而使得黄金价格在最近两年里重挫29%。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管米勒(Bart Melek)认为，黄金价格北美盘初短线跳涨8美元，这一波行情发生在美国GDP增速欠佳、且个人消费下滑之后。

该专家指出，美国GDP和个人消费这两大数据让人担心，美国经济非但没有像“芝麻开花节节高”一样逐步改善，反倒可能有所回潮。

据外媒调查，众多交易员和分析师们对黄金市场的乐观看法为最近八周以来最高——15人持看涨态度、6人看跌、另有2人持中性看法。

值得一提的是，美国2月非农就业报告将于下周五(3月6日)揭晓，而美国联邦公开市场委员会(FOMC)随后将在3月17-18日举行下一次货币政策会议。市场目前对美联储在3月份撤销加息前瞻指引中“耐心”一词的呼声很高，一旦如此，势必强化投资者对美联储即将加息的预期，进而打压黄金价格。