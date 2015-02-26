黄金结束三连跌收高0.4%报1201.50美元

北京时间2月26日凌晨消息，纽约黄金期货结束三连跌周三收盘上涨0.4%，报每盎司1201.50美元，主要由于投资者认为美联储主席耶伦向美国国会所做证词对贵金属市场来说并不是那么负面。另外，中国经济数据表现良好，也对贵金属及基本金属市场形成了全面提振。

周二耶伦发表的证词被市场认为倾向于“鹰派”立场，一度推动纽约黄金期货价格触及即日低点，但随后金价抹平了多数跌幅，但收盘仍下跌3.50美元左右，报每盎司1197.30美元。耶伦试图利用此次发表的证词让投资者做好“耐心”一词将从美联储政策声明的前瞻指 导中被去除的准备，她强调指出这种改动并不意味着美联储会在两次政策会议内加息，而是会以每次会议为基础来考虑加息问题。

但AvaTrade的首席市场分析师阿斯拉姆(Naeem Aslam)指出，随着耶伦在随后作出了更多解释说明，黄金市场最初遭遇的卖盘得以减轻，并指出她的言论从整体上来看有利于黄金市场，其关注的重点主要将是通胀数据。因此对许多黄金投资者来说，现在的问题在于美联储是将过于激进地加息，从而给经济带来灾难性的后果，这对黄金市场来说是个好消息；还是将采取逐步加息的方法。耶伦将于周三向美国国会众议院下属金融服务委员会作证。

市场还在关注汇丰银行(HSBC)公布的报告，该行数据显示2月份中国制造业采购经理人指数(PMI)的初值上升至50.1点，相比之下1月份的终值为49.7点，这一数据表明中国制造业状况略微有所改善。

由于中国是全球主要的商品使用国，因此市场对来自中国的经济数据十 分敏感。