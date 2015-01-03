DailyForex.com周五(1月2日)公布了最新的2015年黄金走势展望，该行认为最近数周黄金再度承压，因市场预期美联储将收紧货币政策转而持有美元。技术层面上看，日线图和4小时图上金价都处于云图之中，显示市场正在选择方向。

2014年最后一个交易日黄金价格下挫，导致2014年金价较2013年收盘价1206.80美元/盎司下跌1.6%。2014年初地缘政治担忧和全球股市大幅受挫令黄金在2014年第一季度受到提振，但是和避险情绪相关的买入是不可持续的。黄金在2014年一度下挫至111.94美元/盎司，为2010年来的最低值。

最近数周黄金再度承压，因市场预期美联储将收紧货币政策转而持有美元。较为强劲的美国数据令市场预期美联储将在明年年中开始收紧货币政策，这对金价上行构成了较大阻力。股市价格较低和对股市持续盈利能力的看好仍然在吸引投资者买入。

技术层面上看，日线图和4小时图上金价都处于云图之中，显示市场正在选择方向。黄金在向上突破1221美元/盎司或者向下跌破1163美元/盎司前预计不会出现明显方向。多方如果可以将金价推升至1203美元/盎司附近，那么黄金可能进一步上升至1212美元/盎司。下方支撑位有1182.40、1178/6和1170美元/盎司。

北京时间20:06，现货黄金报1182.65/83.15美元/盎司。