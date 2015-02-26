中国游客挤爆海外免税店

2月25日，商务部公布数据显示，除夕至正月初六(2月18日至24日)，全国零售和餐饮企业实现销售额约6780亿元。虽然比2014年春节黄金周增长11%，但同比2013年的13.3%的增长率，已是连续第四年下滑。

这是国人购买力变弱了吗？答案显然是不。携程《2015中国人春节出游意愿调查报告》显示，近八成人希望用旅游来度过2015年春节，出行意愿远超往年，又因害怕国内拥挤，超50%有出行意愿的旅游者计划出境旅游，出境游意愿首次高于国内游。

而对于出境游的游客来说，各大免税店是不能不去的地方，无论是给自己买，还是为了亲戚朋友们开出的清单，都有好多张卡的额度等着去刷爆，那么如此多的东西到底要去哪里买呢？

据不完全数据统计，前往中国香港、首尔、巴黎、新加坡、中国台湾等多地的旅客成为境外购物的主力军。香港T广场，巴黎老佛爷，首尔新罗、乐天，佛罗伦萨TheMall等知名的免税店天天人头攒动，其中接近50%为中国人。

中国春节假期从2月18日开始，日本商业企业针对中国游客的“春节商战”也从这一日起拉开帷幕。三越百货公司东京银座店春节前3天免税品销售额同比增长2.4%，增加免税商品是原因之一。据了解，售价将近100万日元(约合5.3万元人民币)的首饰等高价商品销路很好。综合型免税店乐购仕(Laox)银座总店则接待了一拨又一拨乘坐大巴前来的中国团队游客。

贾露今年携家人一起前往东京过年，她告诉《第一财经日报》记者，“人超级多，传统的什么Q10、美白丸都买不到了，连花王的尿布也脱销了！”

日本富士电视台对于中国人在春节“爆买”的行为作出分析，将大量中国人访日的原因归结为日元贬值以及日本政府放宽了中国人赴日旅游的签证条件等。

受到“韩流”影响，韩国也吸引了无数中国游客前往旅行购物。去年，受益于访韩中国游客，韩国免税店业绩不断刷新历史纪录。以在国内知名度较高的韩国乐天免税店为例，2014年乐天免税店的销售量共计4.2万亿韩元(约合人民币240亿元)，与2013年的3.7万亿韩元相比增长了约16%~18%。

据韩国旅游业界测算，今年春节长假期间有13万中国游客访问韩国，比去年同期增长近30%。韩国免税店也精心准备了“大餐”，通过举行各种活动吸引中国游客消费。

有意思的是，不少中国企业都看好韩国的消费市场。就在今年2月上旬，香港周大福集团被曝计划向韩国仁川的一个度假村项目投资26亿美元，被指意在吸引中国内地游客前往消费。