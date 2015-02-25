羊年A股启幕 三大悬念待解

“想象空间丰富，震荡中稳步向上或为大概率事件”

刚刚过去的农历马年，A股以“七连阳”完美收官，为即将开始的羊年股市预留了丰富的想象空间。

政策暖风频吹能否抵消基本面寒意？货币政策变化带来的流动性宽松如何抵御注册制预期下的扩容加速？价值与成长，谁会成为A股的机会所在？这或许是伴随A股步入羊年的三大悬念。

基本面偏冷VS政策面趋热

农历马年，A股呈现从盘整到震荡上行，再到快速拉升的格局。尤其是在临近年尾的一波“快牛”行情中，上证综指用短短两个月实现了近四成的巨大涨幅。在这一过程中，基本面和政策面始终存在着鲜明的“温差”。

步入羊年，偏冷的基本面和趋热的政策面或依然并存。

本月公布的宏观经济数据中，1月CPI同比涨幅5年来首度跌破1%，PPI则出现了连续35个月负增长。同期亮相的1月份进出口总值同比下降10.8%，内外需仍显疲弱。当月贸易顺差大幅扩大近九成。

相对低迷的数据，让各大投资机构对羊年A股基本面持较为谨慎的态度。南方基金权益投资总监史博表示，2011年以来，制造业的回报水平低于资金成本。从目前情况来看，在基建投资难以单独拉动总投资的背景下，宏观经济有所企稳但向上弹性不大。

相对于基本面，业界对政策面的预期显然要乐观得多。在他们看来，从司法到财税，从土地流转到混合所有制，全面深化改革的进一步推进，将释放出更多红利并在资本市场获得体现，羊年A股震荡中稳步向上成为“大概率事件”。

马年曾持续受到市场关注的“一带一路”国家战略，将在羊年进入全面铺开阶段。亚洲开发银行副行长张文才表示，“一带一路”将成为亚太地区乃至世界新的“增长源”。

着眼于万亿元量级存量的国企改革，也将成为羊年A股的热点主题。知名投行瑞银表示，国企利用资本市场实现整体上市，提高资产证券化率将是最值得关注的投资机会。

流动性宽松VS扩容加速

回眸马年股市，央行意外降息成为点燃“快牛”行情的导火索。步入羊年之后，流动性变化依然会成为左右A股的重要因素。

上投摩根双息平衡基金经理孙芳表示，经济低迷为货币政策进一步宽松提供了空间，预期后续央行还会采用降息及降准等手段。在资金面情况相对较好的背景下，居民金融资产配置迎来“拐点”，将令股市吸引力持续增强。

史博则认为，伴随通胀的持续回落，此前相对偏弱的货币政策令较高的实际利率凸显。

史博援引数据分析说，美国居民养老保险在内的金融资产约占全部资产的40%，而中国居民资产中股票资产占比不足一成，未来增持空间非常广阔。

“在改革、降息等多种因素推动下，市场风险偏好持续提升。而在居民财富再配置趋势启动的支撑下，市场将从存量博弈进入增量入市阶段。”史博说。

值得注意的是，在流动性持续宽松成普遍预期的同时，股市加速扩容也成为共识。

本月，A股出现单日17只新股 “群发”和14只新股集体登台的盛况，IPO显现提速迹象。而在可预见的未来，发行注册制正式推行之后，新股批量上市或将成为“常态”。

与此同时，在金融创新不断加速背景下，股票期权等各种新产品、新工具次第亮相，预示着A股资金面压力将有增无减。

这也意味着，流动性持续宽松与市场加速扩容之间的博弈，也将成为羊年A股的重要特征之一。

“价值”VS“成长”

马年临近尾声，A股经历震荡整固之后再度上扬，市场追逐的热点已经由大盘蓝筹股转向中小市值股票。

这或许是一个预兆：从行业到风格的频繁轮动，将使羊年A股投资难度不断加大。

申万宏源证券研究员严晓鸥说，中国经济正处转型升级之际，政策环境偏暖无疑。但短期看，市场对于周期品种能否“梅开二度”仍存防御心理。

在严晓鸥看来，工业4.0和互联网相关产业对于中国经济“弯道超车”的重要性日益显著，建议投资者关注商业模式创新的行业以及业绩具备稳定成长性的品种。

“A股最大的机会在互联网。”长期看好优质成长股的孙芳表示，一切行业与互联网的结合，一切服务的云化以及大数据的应用，都有望促成新的商业模式，从而带来相关公司估值的提升。

不过，这并不表示价值投资已经淡出主力的视野。孙芳等多位业界人士表示，经过前期的调整之后，蓝筹股也会在羊年显现相应的投资机会。

估值数据或许可以提供一些依据。截至马年最后一个交易日，偏重大盘股的沪市平均市盈率为16.16倍，与同期创业板的近80倍水平相去甚远。

进入羊年后，A股将迎来上市公司年报的密集披露。部分业绩持续增长的蓝筹股将重现估值优势，一些中小市值个股则将暴露其对成长性的过度透支，从而面临股价大幅回落的挑战。

从这个角度看，羊年A股不仅将体现价值和成长的角力，更成为投资者能否精准把握市场节奏和机会的考验。