澳大利亚企业家看好中国经济前景

0
270
悉尼2月19日电澳大利亚福蒂斯丘矿业公司(FMG)首席执行官潘纳威19日说，FMG看好中国经济，并会继续加强和中国的合作。
FMG矿业公司是世界第四大铁矿生产公司，2013年度的年收入超过80亿美元。中国是FMG铁矿石的最大市场。当地媒体曾评论说，由于中国业务占FMG收入总额的90%以上，潘纳威对中国经济有着深入的了解。
潘纳威在接受新华社记者专访时说，“腐败是经济发展中的毒瘤。中国大力打击腐败，会创造公平公正的市场环境，为包括FMG等在中国合法经营的外资企业提供公平的市场竞争机会。”
潘纳威对中国经济持积极看法。他说，中国经济从增长率考量，近年有所放缓，但从经济增量看仍是惊人的。另外，中国政府已经采取一系列措施，保证经济继续健康稳定发展。
潘纳威认为，中国仍是世界铁矿石生产公司的主要市场。“城镇化、修建道路以及汽车在中国家庭的普及，都会保证中国对铁矿石的需求”，他说。
近年来，世界铁矿石市场总体表现疲软。“世界铁矿石市场的现状对任何生产公司都产生了压力”，潘纳威说，“FMG通过主动增产，降低单位铁矿石的生产成本，增加市场份额，保证公司平稳运转，利润率仍保持在令人满意的水平。”
在目前市场环境下，部分中国钢铁企业遇到困难。对此，潘纳威表示，FMG愿与中国钢铁企业同舟共济，共渡难关。他举例说，“FMG使用的矿山、运输和装运系统和设备大量采购自中国。”
FMG矿业公司是世界第四大铁矿生产公司，2013年度的年收入超过80亿美元。中国是FMG铁矿石的最大市场。当地媒体曾评论说，由于中国业务占FMG收入总额的90%以上，潘纳威对中国经济有着深入的了解。
潘纳威在接受新华社记者专访时说，“腐败是经济发展中的毒瘤。中国大力打击腐败，会创造公平公正的市场环境，为包括FMG等在中国合法经营的外资企业提供公平的市场竞争机会。”
潘纳威对中国经济持积极看法。他说，中国经济从增长率考量，近年有所放缓，但从经济增量看仍是惊人的。另外，中国政府已经采取一系列措施，保证经济继续健康稳定发展。
潘纳威认为，中国仍是世界铁矿石生产公司的主要市场。“城镇化、修建道路以及汽车在中国家庭的普及，都会保证中国对铁矿石的需求”，他说。
近年来，世界铁矿石市场总体表现疲软。“世界铁矿石市场的现状对任何生产公司都产生了压力”，潘纳威说，“FMG通过主动增产，降低单位铁矿石的生产成本，增加市场份额，保证公司平稳运转，利润率仍保持在令人满意的水平。”
在目前市场环境下，部分中国钢铁企业遇到困难。对此，潘纳威表示，FMG愿与中国钢铁企业同舟共济，共渡难关。他举例说，“FMG使用的矿山、运输和装运系统和设备大量采购自中国。”