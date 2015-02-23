油价处在20美元以下 全球金融体系必崩溃

北京2月22日晚间消息 过去两周美国油价已经重新上涨至每桶50美元以上。目前纽油的价格为每桶50.34美元。但是这种上涨趋势不会持续。实际上一些大投行的分析师已经在警告我们美国原油的价格可能很快会跌至每桶20美元，原因是目前全球原油的产量仍高于原油的需求量。更糟的是，油企在海上囤积了数以百万桶的石油以等待原油价格回升，但是油价近期不会大幅回升。

即使美国石油钻机以2008年来最快的速度关闭，石油的产量仍在上升。上周美国的原油产量比20世纪70年代以来任何时候的产量都多。这对经济来说绝对是坏消息，原因是油价已经低到对全球金融系统来说极其危险的水平。如果油价在2015年剩下的时间里都保持这个水平，我们将看到许多油企倒闭，油企发行的数十亿美元的债务可能会变的一文不值，更甚的是与能源行业相关的数万亿美元的金融衍生品可能会出现内爆(implode)。油价处于低位或者更低位的时间越久，它对金融体系造成的危害就越大。

目前情况就是这样，我们都知道当供给远远超过需求的时候，油价就会下降。

高盛近期发布研究报告称：

引起石油价格大崩溃的罪魁祸首是大量的石油涌入市场。原油供给过多应该对2014年下半年油价大幅下跌承担最大的责任。2014年12月份和2015年1月份，持续萎缩的原油需求助长了对原油的疯狂抛售。

在这种情况下油企已经储存了太多的原油以至于煤油多余的空间可以存储原油。高盛的高管Gary的话颇值得思考。他的话如下：

“我认为石油市场正在试图算出原油的均衡价格。在我们试图寻找原油均衡价格的时候，我们随时都会面临着我们的原油存储能力被限制的危险。在一些地区我们有太多的实物原油(physical oil)要存储。而且这也可能成为一个区域性问题。”

“而且在世界上一些特定的区域，油价可能不得不一降再降。在原油市场上，你可能会看到油价下跌的速度要比原油存储工作的进度要相对快一点。”

记住如果油价已经足够低了，并且在2015年余下的时间内油价仍处于低位，这将使全球金融体系的噩梦。若油价处于低于20美元的位置，全球金融体系肯定会崩溃。

花旗在它的研报中称，油价可能跌至20多美元，全球支出虽在下降，美国的原油产量却在上升。巴西和俄罗斯都的产油量都达到创纪录的水平，沙特、伊朗和伊拉克已经通过降低出口到亚洲石油的价格以保持自己的市场份额。原油市场已严重供过于求，而且储备的原油量也正达到极限。

未来几个月薪资优厚的石油行业将会大规模的裁员。

美国出现的“水力压裂的繁荣(fracking boom)”创造了许多岗位、引发大量投资和推动了许多经济活动，可是这一繁荣现在正要变成“水力压裂的破败(fracking bust)”。(注：页岩油的开采使用的是水力压裂法，水力压裂法推动了美国页岩油的繁荣)

用水力压裂法开采石油兴起于2005年，2008年金融危机期间资金大规模流出，水力压裂法开采石油的行为减少了60%。从2009年5月的低谷，到2014年10月的顶峰，石油钻机从180个暴涨至1609个。同时石油的产量也暴涨，至2015年原油的产量增至每天920万桶。

增加的量太快，但是增长还没结束。

水力压裂的繁荣是由来自华尔街的大量的低利贷款资助的。就想Wolf Richter在最近的一篇文章中所说的那样：

真正的繁荣看起来就是这个样子。这样的繁荣要靠无尽的低息贷款来喂养。很多间接地购买了风险极高的IPO、垃圾债券、杠杆贷款和CLOs的投资者根本不知道他们所买的东西是公共养老金体系的一部分，公共养老金投资了私人股权公司，私人股权公司又把钱投到这样的繁荣之中。

一旦所有这样的垃圾债市场崩溃，许多人都将损失很多的钱。

在最新的报告中，又有84个石油钻机停工，前两周停工的钻机数分别为83和94。目前只有1056个钻机在打油，与2014年10月相比钻机数量减少了34%。石油钻机的数量减少的速度从来没有下降的这么快。

石油钻机数量长久以来都被用来预测未来石油和天然气的产量。自2014年10月以来，全美国的石油钻机数量已经减少了30%，减少的幅度史无前列。理论上来讲，石油钻机数量下降，钻探的油井就越少，发现的新油就越少，原油的产量就要放缓。

但是原油的产量目前仍没有放缓。实际上美国上周的原油产量比20世纪70年代以来的任何时候都多。高盛的分析师Damien Courvalin在去年10月份的报告中写到：

“美国石油钻机的数量并不能让我们预测到美国原油产量未来增长的状况。”

现在稍微懂点经济学的人都能看出来，大规模的金融危机就要到来。

这种情况可能会把我们带到通货紧缩的沮丧之中。当你把这一状况与欧洲和亚洲目前存在的问题联系起来后，你就能看到一个“完美的风暴(perfect storm)”即将到来。

让人难过的是，许多人都是在金融危机到来的那一天才愿意相信这一事实。但危机真的来了，无论我们做什么都于事无补。