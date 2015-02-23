黄金一周美元宏观:外力限制美元走强 初请节后强势回归

2月16日至2月22日黄金一周美元宏观因素总结：当周美元指数维持窄幅震荡走势，主要推动因素也并非来自本身。美联储会议纪要意外释放温和信号，以及希腊债务危机谈判前景转向乐观（支持欧元反弹），是美元的主要利空因素。而数据方面，美国上周初请失业金人数表现良好，继续描绘就业市场改善的美好蓝图。国际金价虽然受到会议纪要的支持，但短线内，市场避险情绪有所降温，还是令价格对1200施压。

初请失业金表现良好 专家预计今年用工需求强劲

周四（2月19日）公布的美国上周首次申领失业救济人数少于预期，显示劳动力市场继续改善。

据美国劳工部数据显示，截至2月14日当周的初请失业金人数下降2.1万，至28.3万，好于前值的30.4万，也好于此前经济学家预期中值的29万。

“劳动力市场表现良好，”4Cast Inc.在纽约的高级经济学家Sean Incremona在上述数据公布之前表示。“我们对经济感到乐观。今年对员工的需求应该会继续强劲。”

在占经济最大一块的家庭开支增长的情况下，雇主们在留住员工。美联储 决策者们在1月份的会议上留意到就业市场的好转，他们在讨论何时开始加息。

劳工部一位发言人在数据公布给媒体时表示，劳工部在收集田纳西州的初请人数时进行了预估。因为严冬天气促使该州政府办事处在上周关停一天。除此之外，本次数据没有任何异常。

波动较小的四周移动均值在上周自28.975万，下降至三个月低点28.325万。

会议纪要释放温和信号 加息仍看数据脸色

美联储周三公布的1月会议纪要显示，会上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧，且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。

会议纪要显示，联储官员维持了何时加息决定仍要看经济数据的观点。但鉴于近期的美国就业数据异常出色，美联储年中加息的预期依然稳固。利率期货走势也表明，目前交易商再度预计美联储可能在6月前加息。

告中称，美联储加息将会是“顺利的”，因为加息的背景将是坚实的经济基本面，包括就业和薪资的增长。

Slok称，预计美元继续升值，股市将缓缓上行，短期国债收益率将逼近美联储的关键利率预期中值；鉴于外国央行和欧洲投资者对美国国债需求持续强劲，收益率曲线将呈平坦化。

Olympian Capital Management LLC创始人兼首席投资官Michael Levas说道：“大家都想来美国，大家都觉得持有美国资产安全，无论是美债还是美元。”

花旗外汇(CitiFX)的G10汇率策略部全球主管Steven Englander表示：“看起来，最新会议记录暗示美联储并不急于开始加息。”