黄金连涨40美元稍改预期 洗心革面仍需努力

1月7日讯——周三(1月7日)亚市早盘，国际现货黄金交投于1216.61美元/盎司，在2015年的前几个交易日中，黄金连续上涨，累计上涨近40美元，虽然美元指数依旧每天在创出新高，但欧债危机的升级版引发的市场避险情绪持续发酵，黄金被投资者重拾兴趣。

希腊若退欧会否引来效仿？欧债危机升级版隐现

欧债危机，全称欧洲主权债务危机，是指自2009年以希腊为首的欧洲部分国家爆发的主权债务危机。

欧债危机是美国次贷危机的延续和深化，其本质原因是政府的债务负担超过了自身的承受范围，而引起的违约风险。

随后希腊债务危机向葡萄牙、意大利、爱尔兰、西班牙等国蔓延。

花旗集团认为，希腊政局出现的新变化，已经使得该国威胁退出欧元区的旧戏码再度上演，

经济学家们都认为这次希腊危机终将以最糟糕的结局收场。

希腊出问题之后，投机资金将迅速把目光对准接下来可能受牵连的国家，塞浦路斯，西班牙，甚至意大利都有可能是投机资金的目标。

德国商业银行预计希腊退出欧元区的可能性不到25%。

部分学者认为希腊退出欧元区仍可能造成雷曼兄弟倒闭时所引发的灾难性后果。

美国PMI数据稍逊激发黄金买需

美国12月Markit服务业PMI终值53.3，创2014年2月份以来最低，预期53.7。美国12月Markit综合PMI终值53.5，创2013年10月份以来最低。

美国12月ISM非制造业PMI56.2，创2014年6月以来新低，预期58.0，前值59.3。对于这项数据，美国供应管理协会(ISM)调查主席Nieves表示，ISM非制造业PMI数据表现得“略微的温和”，受访企业协调性地没有增加库存，西海岸推迟交货扰乱供应，许多指数表明增速仍然良好，需要等待1月份的数据来确认趋势，服务业温和回升。

另外，美国11月工厂订单环比降低0.7%，预期降低0.5%。对于这项数据，市场分析指出，美国工厂新订单连续四个月下跌，表明制造业活动减少和整体经济增速放缓；在三季度强劲增速后，受全球经济疲软影响，制造业增速放缓，中、日和欧元区的经济增速放缓都抑制了对美国工业制成品的需求；然而因国内需求增加，放缓料将是暂时的。

重点关注美国ADP及欧元区CPI

高盛认为，美国12月非农就业人口增幅恐怕会放缓至23.0万(前值增加32.1万)，市场普遍预期今日的美国ADP数据将继续向好美国经济，11月美国ADP数据为20.8万人，而12月的预期值则为22.6万人，与非农数据的预期相比，ADP人数出现了一定的增加，显示出市场继续看好美国就业市场。

欧元区11月消费者物价指数(CPI)终值年率升幅仅为0.3%，市场预计12月欧元区CPI将出现负值

大部分市场分析人士预计，鉴于油价滑坡，欧洲大陆的通胀率似乎很可能在未来数月出现进一步下跌，并且可能在今年初转变为负值。

隔夜油价再度大跌一度穿48美元，国际原油价格在周一大跌之后周二继续暴跌，真可谓墙倒众人推。纽约盘中，美国原油和布伦特原油再度跌破五年半的低位。

沙特阿拉伯国王Abdullah发表电视声明表示，油价的大幅下跌是由多重因素共同影响所致，其中全球经济增速的放缓影响最大。

但是，市场并不是第一次遇到这种情况。之前，我们依靠我们的智慧和经验安然度过了油价暴跌的时代。我相信这一次我们依然能平稳渡过这一动荡时期。

截止北京时间9:09，国际现货黄金价格报1216.65美元/盎司。

