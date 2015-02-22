国际油价三连跌 供应过剩担忧再起

北京时间2月21日凌晨，纽约原油期货价格周五收盘下跌1.6%，报每桶50.34美元，延续此前两个交易日的连续跌势，主要由于市场有关供应过剩的担忧情绪重燃。

据财经信息供应商FactSet统计的数据显示，按主力合约计算，本周纽约原油期货价格下跌了4.6%，自截至1月23日当周以来首次出现周度下跌。

本周原油期货价格下跌的原因之一是，美国原油库存的增幅超出分析师此前预期。据美国石油协会(API)周三公布的报告显示，截至2月13日当周美国原油库存大幅增加1430万桶，远超分析师此前预期。能源信息和咨询公司普氏(Platts)调查显示，分析师平均预期该周 美国原油库存增加310万桶。

另据美国能源部下属能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，截至2月13日当周美国原油库存增加770万桶，汽油库存增加50万桶，馏分油(包括柴油和取暖用油)库存减少380万桶。受此影响，纽约原油期货价格周四下跌1.9%。

2014年下半年原油期货价格大幅下跌的主要原因之一是供应过剩，且需求表现弱于预期。与去年6月份触及的每桶107美元的高点相比，目前纽约原油期货价格仍下跌了50%以上。

与此同时，纽约商业交易所3月份交割的天然气期货价格上涨11.7美分，报收于每百万英国热量单位2.951美元，涨幅为4.1%，本周上涨5.2%。