俄罗斯经济危局待破题 长期投资潜力隐现

近几个月来，在国际油价动荡、卢布贬值危机，以及西方国家的联合制裁下，俄罗斯经济正面临几年来最大的困难和考验。俄罗斯经济发展部16日发表报告指出，当前俄罗斯面临严峻的地缘政治风险，同时国际上预测今年原油平均价格约为每桶50美元。在这两个条件的作用下，今年俄罗斯经济将萎缩3%。

受西方对俄制裁和国际油价持续下跌的影响，俄罗斯经济下行压力不断加大。俄罗斯政府1月底推出了应对危机计划。根据这项计划，俄罗斯政府在2015年至2016年间将从国家财政预算中拨款2.332万亿卢布(约合353亿美元)，以刺激经济增长、支持重点行业和维护社会稳定。

俄罗斯经济发展部预测，如果应对危机措施能够充分落实，俄罗斯经济会在今年下半年“触底”，2016年将实现经济增长。德勤俄罗斯和独联体国家服务组总监高亮(Alexander Krylov)在接受记者采访时表示，对于俄罗斯经济而言，如果油价能够保持稳定或攀升，将是一个好信号，预示着在接下来数月中可能会进入增长通道。

记者：近几个月来国际油价大幅波动，对于俄罗斯经济的影响有哪些？

高亮：俄罗斯已深深植入在世界经济体系中。在我看来，油价下跌是2014年阻碍俄罗斯经济增长的最主要因素。与此同时，如果油价能够保持稳定或攀升，那将是一个很好的信号，预示着在接下来数月，俄罗斯经济可能会进入增长通道。

记者：在今年的达沃斯世界经济论坛上，一项调查数据显示，国际商界领袖今年对经济的展望不比去年乐观，俄罗斯商界领袖的信心下滑幅度最大。您认为，俄罗斯企业界对于经济增长的信心是否有所恢复？2015年，俄罗斯经济面临的最大挑战是什么？

高亮：我想首先提出一点、也是最重要的一点——国际上很多媒体喜欢从某种角度报道俄罗斯，如果专业人士读到这些报道，势必能察觉出这些记者从未去过俄罗斯。他们不了解俄罗斯的实际情况，不了解其文化、历史和其他特性。对一些记者而言，复制粘贴彼此的观点似乎是很流行的做法。我想，中国读者读到一些外媒对于中国的报道时，恐怕也会有相同的感受。中俄两国都清楚，若想真正了解另一个国家和文化，必须去亲身经历。

站在商业角度上看，中国公司正在俄罗斯设立代表处、分支机构或法律实体。此前，俄罗斯企业也在北京、上海、香港和中国其他城市开设代表处。位于德勤北京办公室的俄罗斯服务组也在帮助不同企业建立、发展中俄两国的业务。越来越多的企业开始聘请我们为其提供专业的业务顾问分析和市场调查，还聘请其他顾问解答税务和法律问题，寻找最佳解决方案，最大化减少税收和关税。

考虑到全球经济领袖悲观情绪蔓延、俄罗斯经济发展现状和对俄罗斯的担忧，我认为当前俄罗斯经济的动荡态势主要由三个因素造成——能源资源价格下跌、卢布疲软和制裁。

与此同时，从过去几周看，油价开始重新上涨，相应地卢布贬值也有所好转。当然，我们很难评价政治因素。总体看来，俄罗斯矿物资源储备丰富、债务水平较低、劳动力教育程度高，目前中产阶级正努力推动经济复苏，多数企业家在等待经济状况好转，这些有利因素叠加将为俄罗斯经济带来5%的年增长率，甚至更高。

我的大部分工作涉及中俄经贸合作项目，因此能够看到中国投资者对俄罗斯的兴趣与日俱增。

数据显示，中俄跨境贸易额在过去5年均呈现增长态势。数据显示，中俄2014年贸易交易额同比上涨了6.8%，总额已达到952，8亿美元。目前，部分投资者对卢布走势感到不确定，也有人趁着低价加紧买入资产。除此之外，中俄两国推动经济增长的政治意愿强烈，这一点是很积极因素，特别是在国企参与的情况下。总体来看，中国对俄直接投资空间巨大，当前投资增速还能继续提高。

我常被问及一些有趣的问题，比如“俄罗斯宣布出口禁令将如何影响其粮食市场？”

去年12月，我刚到莫斯科和附近地区考察，并未感受到丝毫危机，那里弥漫着温暖、友善的节日氛围，当地即将迎来一年中最重要的节日——新年。我惊讶地看到，那里菜肴的种类比几年前还要多，原因可能是当地市场出现了更多本地有机食物，本地做工复杂的佳肴也再度流行起来。

当然这只是我的个人印象，回到你的问题上。新年过后的2月，人们明显开始关注今年的预算和计划，包括夏季度假和休假、如何购置房地产和还贷，由于高利率和部分银行取消了贷款项目，抵押贷款变得更加困难。企业也在评估各自的财务状况和准备出售的非核心资产。所以，我再次强调，现在是中国银行业、基金业进入俄罗斯市场的好时机。

在挑战方面，油价、卢布浮动和新政策影响较大，但是这些因素未必起关键作用。现在有许多国际企业正在俄罗斯市场上收获利润，中国投资者更享有独一无二的机会——甚至可以说是能够领先很多年的机会，在制裁和反制裁、出口禁令放松或取消前抓紧占领市场。

总的来看，现在有关俄罗斯经济形势的负面判断很多，比如工资呈降低趋势、通货膨胀等等。俄罗斯经济在短期内的基本任务是，将各种不利影响降至最低，与此同时，要把这段时期视作经济周期的一部分。对俄罗斯和其经贸伙伴而言，最重要的并不是微观管理或调控，而是将目光放长远。这是中国在过去面对困难时经常采用的方法。我们也目睹了中国凭借其强大的战略和长期经济手段，取得的长足进步。

有些媒体仅看到短期不利影响，却忽略了背后的长期战略。一个简短的、负面的、短期的，描述着“一切都很糟糕”的场景，至少可以说，只是国家经济发展中的不理性状况。

记者：您如何评价中俄经贸关系？

高亮：中俄贸易正稳步增长，中国公司正在推动各行业的跨境合作项目，行业涉及能源与资源、制造(包括汽车、房地产、建筑)、跨境贸易、技术、消费品等等。德勤是咨询行业的领先者，致力于帮助中国公司开展赴俄罗斯和独联体国家的投资活动。我们相信中俄贸易将继续增长，但增长速度取决于许多因素。

过去五年来，德勤一直持续关注中俄两国经贸合作。最初，中俄经贸合作项目数量仅为个位数。但现在，每周都能涌现数十个合作机会，这也很好地佐证了——自2010年起，中国正式成为俄罗斯最大的贸易伙伴。我相信中国在今后很多年里将继续保持领先地位。

记者：您觉得现在是中国投资者投资俄罗斯的好时机吗？

高亮：目前对中国投资者而言的确是个机会。近几年来，俄罗斯政府已针对海外投资者，大幅降低了各领域投资的行政门槛。在俄罗斯营商环境评级上升、持续的低税负水平和激励政策陆续出台的背景下，投资环境相对宽松。许多公司已经把握住了机会，未来还将涌现更多的合作机会。比如，2014年俄罗斯房地产在保持本国价格不变的情况下，相比人民币价格下降了40%。有分析人士预测，如果用外币衡量，俄罗斯房地产市场价格将在今年出现上涨。关于俄罗斯股票市场，阶段低点出现在2014年末到2015年初。近一个月来，其股市指数已全面回升。

我出任德勤中国、俄罗斯和独联体国家服务组负责人以来，收到越来越多中国公司投资俄罗斯意向的咨询。我认为，吸引中国投资者的主要有两点因素：第一，部分俄罗斯资产的价格比一年前低，可能也会比一年后低。第二，中国公司现在有机会进入到俄罗斯市场，而其他海外投资者则面临反制裁影响，房地产正是受价格下跌影响的行业之一。我相信，现在是进入俄罗斯市场的好时机，投资者需要挖掘、规划机会，并决定如何进行投资。

记者：去年中国国家总理李克强访俄期间，推进构建北京至莫斯科的欧亚高速运输走廊，优先实施莫斯科至喀山高铁项目。请您谈谈对“一带一路”的看法？以及除了高铁、天然气能源外，中俄两国未来展开更多合作的潜在领域有哪些？

高亮：我个人很憧憬乘坐高铁从北京到莫斯科或往返的计划，坐崭新的高速列车穿过美丽的中国北部地区和俄罗斯，对于全球各地游客来讲都很有吸引力。另外，中俄各自拥有大量铁路，像莫斯科至喀山这样的短途高铁也能惠及两国。因为，两座城市都是各自国家重要的经济中心和旅游胜地。

之前我在美国工作时，遇过不少美国和欧洲游客谈到7天的西伯利亚大铁路之旅(北京到莫斯科)，那7天的火车旅程是他们人生中最棒的旅行之一。从实际情况出发，高铁工程花费高昂，在很大程度上取决于今后两国的政治意愿、资金投入和计划的执行力。

“一带一路”可以为中国经济带来巨大的价值，该计划不仅将加强中俄之间的经济纽带，还能为中国企业带来更多进入外国市场的机会。对俄罗斯政府而言，发展距离莫斯科较远的地区，诸如西伯利亚东部和远东地带，也是俄罗斯未来发展的重大战略方向。目前，俄罗斯政府已推出多项重要措施，例如税收优惠、实施大型基建工程等，以期实现这些目标。

去年，我们在北京设立俄罗斯服务组，我担任负责人，并有机会在中国轨道交通产业走出去合作论坛上担任演讲嘉宾。中国对高铁项目兴趣浓厚，但更重要的是，许多中国公司希望从现在开始供应高速列车、零部件、负责小型工程项目。俄罗斯国土面积很大，俄罗斯地方政府若为中国投资者提供更多担保，中国企业则能从小型投资项目中获利。

此外，考虑到中国赴俄旅游人口的迅速增长，我相信，不少中国商人和游客也乐于听到发展中俄跨境运输走廊的好消息。

其实，目前中俄正在积极推动各类合作项目。除了能源、资源行业，中国投资者在基础建设、建筑与房地产、交通、技术、制造和农业等领域都能从两国的合作中获益。