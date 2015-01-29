俄罗斯经济崩溃论或是庸人自扰

前英国驻俄罗斯大使安德鲁·伍德(Andrew Wood)1月27日表示，面对美国总统奥巴马威胁，北约(NATO)的谴责及国际评级机构标普(S&P)的调降评级，俄罗斯总统普京急需“奇迹”来扭转经济局势。伍德称，普京担心出现表现出软弱会有损形象和支持率，并因而选择继续顽抗死磕到底，实际上是给自己出了个无法解决的难题。然而，从国际市场的另一些言论来看，伍德的担心有点多余。

法国经济学家：俄罗斯经济不会崩溃

法国经济学家、瑞士日内瓦国际研究院国际经济学教授Charles Wyplosz日前撰文指出，俄罗斯现在的局势与1998年大相径庭，当时俄罗斯财政和经常帐双赤字，而且欠了大量以外币计价的债务。他建议西方不要去赌俄罗斯经济崩溃，而应通过外交途径缓和冲突，否则随着俄罗斯民众生活水平下降，普京在国际上只会更加强硬，包括对外开战。

Charles Wyplosz在文中强调，油气占俄罗斯出口的60%以上，剩下的很大一部分是其他大宗商品。因此，最近国际油价暴跌显然对俄罗斯造成巨大冲击，再加上西方逐步升级的经济制裁，足以让俄罗斯陷入严重衰退。更糟糕的是，大宗商品价格似乎短期难以回升。在这种情况下，俄罗斯收入的下降将远非暂时性的回落。

但俄罗斯并非垂死的经济，至少目前还没到这个地步。今天的局势与1998年大相径庭，当时俄罗斯财政和经常账户双赤字。此外，当时俄罗斯需要借款，而且借了大量外债。这意味着随着卢布贬值，以外币计价的债务负担随之上升。最终，违约变得不可避免。

相比之下，近些年俄罗斯享有可观的预算盈余，目前公共债务低于GDP的20%。没错，油气出口收入占俄罗斯财政收入的很大一部分，以美元计价的话已经下降一半。但俄罗斯货币也贬值了同等幅度，意味着俄罗斯政府以卢布计价的收入大致没有变化。

类似地，俄罗斯的经常账户近些年基本为盈余。公共部门和私人部门外债总额低于GDP的40%，其中不少是以卢布计价的。出口收入的锐减正在快速改变这种局面，但这一切是从一个良好的起点开始的。现在还不到恐慌的时候。

俄罗斯为摆脱经济困境连推新政

更为重要的是，为摆脱油价下跌带来的经济压力，以及西方制裁给予的沉重负担，在新年伊始，俄罗斯开始采取一系列措施抵御经济困境。

俄罗斯政府1月28日公布一项规模2.34万亿卢布(348亿美元)的计划，应对油价崩跌和西方制裁引发的严峻经济和金融危机。据政府声明称，该计划仍可能调整，相关成本规模并非最后确定的数字。

俄罗斯政府在计划中表示，将在1月30日之前收集为存在问题的银行资产创建坏账银行的提案。除此之外，政府还将从国家财富基金(National Wealth Fund)中为俄罗斯对外经济银行(VEB)拨出3,000亿卢布，用于支持其向实体经济贷款。

此外，俄罗斯还推行了一系列新政。主要包括以下几方面：



一、鉴于当前面临的复杂经济形势，俄罗斯开始加强扶助战略性银行与企业。俄政府早前表示，已拨款1500亿卢布(约合25亿美元)用于支持俄罗斯北极地区的亚马尔液化天然气项目。包括这项援助在内，过去几天以来政府承诺向企业提供的援助总额已经超过50亿美元。此外，俄罗斯还宣布向国家铁路、第二大银行即俄罗斯外贸银行和俄罗斯天然气工业银行提供支持。