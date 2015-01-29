俄罗斯经济崩溃论或是庸人自扰

法国经济学家：俄罗斯经济不会崩溃
法国经济学家、瑞士日内瓦国际研究院国际经济学教授Charles Wyplosz日前撰文指出，俄罗斯现在的局势与1998年大相径庭，当时俄罗斯财政和经常帐双赤字，而且欠了大量以外币计价的债务。他建议西方不要去赌俄罗斯经济崩溃，而应通过外交途径缓和冲突，否则随着俄罗斯民众生活水平下降，普京在国际上只会更加强硬，包括对外开战。
Charles Wyplosz在文中强调，油气占俄罗斯出口的60%以上，剩下的很大一部分是其他大宗商品。因此，最近国际油价暴跌显然对俄罗斯造成巨大冲击，再加上西方逐步升级的经济制裁，足以让俄罗斯陷入严重衰退。更糟糕的是，大宗商品价格似乎短期难以回升。在这种情况下，俄罗斯收入的下降将远非暂时性的回落。
但俄罗斯并非垂死的经济，至少目前还没到这个地步。今天的局势与1998年大相径庭，当时俄罗斯财政和经常账户双赤字。此外，当时俄罗斯需要借款，而且借了大量外债。这意味着随着卢布贬值，以外币计价的债务负担随之上升。最终，违约变得不可避免。
相比之下，近些年俄罗斯享有可观的预算盈余，目前公共债务低于GDP的20%。没错，油气出口收入占俄罗斯财政收入的很大一部分，以美元计价的话已经下降一半。但俄罗斯货币也贬值了同等幅度，意味着俄罗斯政府以卢布计价的收入大致没有变化。
类似地，俄罗斯的经常账户近些年基本为盈余。公共部门和私人部门外债总额低于GDP的40%，其中不少是以卢布计价的。出口收入的锐减正在快速改变这种局面，但这一切是从一个良好的起点开始的。现在还不到恐慌的时候。
俄罗斯为摆脱经济困境连推新政
更为重要的是，为摆脱油价下跌带来的经济压力，以及西方制裁给予的沉重负担，在新年伊始，俄罗斯开始采取一系列措施抵御经济困境。
俄罗斯政府1月28日公布一项规模2.34万亿卢布(348亿美元)的计划，应对油价崩跌和西方制裁引发的严峻经济和金融危机。据政府声明称，该计划仍可能调整，相关成本规模并非最后确定的数字。
俄罗斯政府在计划中表示，将在1月30日之前收集为存在问题的银行资产创建坏账银行的提案。除此之外，政府还将从国家财富基金(National Wealth Fund)中为俄罗斯对外经济银行(VEB)拨出3,000亿卢布，用于支持其向实体经济贷款。
此外，俄罗斯还推行了一系列新政。主要包括以下几方面：
一、鉴于当前面临的复杂经济形势，俄罗斯开始加强扶助战略性银行与企业。俄政府早前表示，已拨款1500亿卢布(约合25亿美元)用于支持俄罗斯北极地区的亚马尔液化天然气项目。包括这项援助在内，过去几天以来政府承诺向企业提供的援助总额已经超过50亿美元。此外，俄罗斯还宣布向国家铁路、第二大银行即俄罗斯外贸银行和俄罗斯天然气工业银行提供支持。
二、俄政府确定了国企领导人薪酬的新条件。根据新规定，联邦国家单一制企业负责人的平均薪酬不得超过其他职工平均薪酬的8倍，此举有利于控制收入差距，避免失衡。俄罗斯普通民众在新年也得到更多生活保障。从1月1日起，俄罗斯最低工资标准每月增加411卢布，达到5965卢布，这一新规定将涉及超过100万人。此外，俄罗斯的退休金提高了约10%，为鼓励生育而建立的“母亲资本”补助金预算提高到4.53万卢布。
三、根据1月1日生效的新《反离岸法》，在俄的受控外国企业将申报未分配利润并向俄罗斯纳税。俄财政部估计，新标准的实施将为俄罗斯国家预算带来200亿卢布。国家杜马代表则更为乐观，认为能带来1500亿—2000亿卢布收入。
四、为加强反腐工作，从1月1日起俄禁止国家安全领域的官员在国外银行开设账户。此前俄法律禁止联邦级国家官员、议会议员、俄央行和国家公司的工作人员在俄境外的外国银行开设和拥有账户、保存现金和贵重物品、拥有和使用外国金融工具。
五、俄罗斯加强内部救助与整顿的同时，也在积极拓展国际市场。欧亚经济联盟2015年1月1日起正式投入运营，其成员国包括俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦，这标志着三国经济一体化达到新水平。2日亚美尼亚也加入这一联盟。根据计划，欧亚经济联盟将于2016年建立统一的药品市场，2019年前建立共同的电力市场，2025年前建立统一的石油、天然气和石油产品市场。欧亚经济联盟共同市场的GDP超过4.5万亿美元。分析人士称，该联盟为遭受制裁的俄罗斯开辟了一个覆盖欧亚地区的统一大市场，有利于俄经济走出困境